الولايات المتحدة تؤكد إطلاق صواريخ على قاعدة أمريكية من قبل جماعات مسلحة موالية لإيران

أكدت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (CENTCOM)، أن الجماعات المسلحة المدعومة من إيران أطلقت عدة صواريخ باليستية وقذائف صاروخية على القاعدة الأمريكية في عين الأسد بالعراق، وذلك بعد أن أفادت قناة الحدث السعودية في وقت سابق بوقوع هجوم. ووفقاً للقيادة المركزية الأمريكية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي للقاعدة معظم الصواريخ والقذائف، وأصيب مدني عراقي واحد على الأقل في الهجوم.

الأسبوع الفائت، تعرضت القنصلية الأميركية في أربيل، لهجوم بطائرات مسيرة، وأعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن الهجوم في كردستان العراق، معلنا في بيان آخر عن توجيه ضربات ضد أهداف لداعش في سوريا.