قوات البحرية الإسرائيلية تقصف مبنى اختبأ فيه مسلحو حماس الذين عملوا على نصب كمين للجنود في قطاع غزة

أفاد بيان للجيش الإسرائيلي الأحد باستمرار القتال في القطاع خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة حيث قضى الجنود على عشرات المسلحين التابعين لحماس وعثروا على العديد من الأسلحة.

وتواصل القوات البحرية مساعدة القوات البرية العاملة في قطاع غزة في مراقبة ومهاجمة أهداف للمنظمات الفلسطينية. وتمكنت القوات خلال الليلة الماضية من تحديد مبنى عمل فيه المسلحون على نصب كمين للقوات الإسرائيلية، وسط قطاع غزة، وقاموا بالتعاون مع مقاتلي اللواء 179 بمهاجمة المسلحين وإزالة التهديد.

IDF Spokesperson

وتتواصل المعارك في خان يونس، حيث قضت قوات قناصة تابعة للكوماندوز الملحق بسلاح الجو، على العديد من العناصر المسلحة. كما عثر مقاتلو اللواء 55 على العديد من الأسلحة في مبنى عسكري تابع لحماس.

وفي منطقة درج التفاح شمال القطاع، نفذ مقاتلو فريق اللواء القتالي 401 اشتباكات بالأسلحة النارية وقضوا على نحو 15 مسلحا لحماس. كما داهمت تلك القوات منشأة عسكرية تابعة لحركة حماس، وعثرت على العديد من الملابس العسكرية والأسلحة.