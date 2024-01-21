جماعة الحوثيين تؤكد عبور 64 سفينة رفعت لافتة "لا علاقة لنا بإسرائيل" بأمان في البحر الأحمر

أكدت جماعة “انصار الله” اليمنية، اليوم الأحد، أن 64 سفينة عبرت البحر الأحمر “بأمان”، بعد أن رفعت لافتة “لا علاقة لنا بإسرائيل”، وقال عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة محمد علي الحوثي، إن “أبسط حل يسمح بمرور السفن بأمان أثناء عبورها من البحر الأحمر، هو أن تضع عبارة لا علاقة لنا بإسرائيل، في لوحة التعريف الآلي الخاصة بها”.

‏وأضاف محمد الحوثي، في منشور عبر منصة “إكس”، أن “هذا الحل أثبت فاعليته، بأن عبرت البحر 64 سفينة بأمان وهي تضع هذه العبارة”، منذ بدء عمليات الجماعة ضد السفن الإسرائيلية في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي، مردفا: “لقد جلبت بريطانيا مع أمريكا بخطواتهما المتهورة وهجماتهما على الجمهورية اليمنية الضرر الأكبر على العالم، وعلى أوروبا بشكل خاص”

وتابع الحوثي “ما حصل حتى الآن قد أثبت فشل عملياتهما، وأثبت أنهما بعسكرة البحر الأحمر والبحر العربي ومنع مرور السفن التجارية تعتديان على الملاحة الدولية”.

وكانت قد أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء الماضي، إعادة تصنيف جماعة أنصار الله المعروفين أيضا باسم الحوثيين “منظمة إرهابية عالمية”، وفق بيانين صادرين عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ووزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن.