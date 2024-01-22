شرطة القدس تحبط هجومًا خطيرًا وتعتقل شابين من القدس الشرقية بشبهة الانتماء لداعش

أعلنت الشرطة الإسرائيلية بالتعاون مع الشاباك، اليوم الاثنين، عن إحباط هجوم أعده أعضاء في تنظيم داعش. وبحسب ما ورد في بيان للشرطة فقد تم اعتقال الشابين البالغة أعمارهما 19 و 20 عامًا في القدس الشرقية في وقت سابق من شهر كانون الأول / ديسمبر.

Courtesy to Israel Police Spokesperson

وأفادت أجهزة الأمن عن العثور على أعلام داعش وحماس بالإضافة إلى مواد كيميائية يعتقد أنها كانت مخصصة للهجوم. كما تم العثور على التوجيهات ذات الصلة.

وفي وقت سابق من شهر كانون الثاني/ يناير، أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية عن إحباط هجوم آخر على خلفية أمنية بعد إجراء اعتقالات في القدس الشرقية.