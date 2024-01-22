طلب رئيس الوزراء نتنياهو في بداية اللقاء من وزير الدفاع لاكورنو أن ينقل للرئيس الفرنسي ماكرون امتنانه العميق لدوره في إيصال الدواء للرهائن في غزة. وأشار رئيس الوزراء نتنياهو إلى أن إسرائيل لا تزال تنتظر الدليل على وصول الدواء إلى وجهته، وشدد على وجوب متابعة تنفيذ التفاهمات.

Shira Kenan, Minister of Defense

وبحث الطرفان في اللقاء الشأن اللبناني بالتفصيل. وشدد رئيس الوزراء على أن ضرورة إبعاد عناصر حزب الله عن الحدود هو هدف قومي لدولة إسرائيل، على أساس مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 1701. وقال رئيس الوزراء إن هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال الوسائل الدبلوماسية أو غيرها.

وحضر اللقاء، إضافة إلى العديد من الشخصيات مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي والمستشار السياسي، وملحق الجيش الإسرائيلي في باريس والسفير الفرنسي في إسرائيل.

وفي وقت سابق، اليوم، اجتمع وزير الجيوش الفرنسية مع وزير الأمن يوآف غالانت فيما خيمت على اللقاء آثار الحرب في غزة التي اتخذت أبعادا متفرعة وخطيرة للغاية. وقال غالانت للاكورنو: "القتال سيستمر حتى تحقيق الأهداف".