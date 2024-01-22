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نتنياهو للوكورنو: "إسرائيل لا تزال تنتظر تأكيدًا على أن الأدوية التي أرسلتها فرنسا تم نقلها بالفعل إلى الرهائن"

طلب رئيس الوزراء في بداية اللقاء من لاكورنو أن ينقل للرئيس الفرنسي ماكرون امتنانه العميق لدوره في إيصال الدواء للرهائن في غزة وسط تأكيده على الحاجة لمعرفة ما إذا كان قد وصل الدواء فعلا إلى وجهته

i24NEWS
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وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 22 يناير 2024
وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 22 يناير 2024GPO

طلب رئيس الوزراء نتنياهو في بداية اللقاء من وزير الدفاع لاكورنو أن ينقل للرئيس الفرنسي ماكرون امتنانه العميق لدوره في إيصال الدواء للرهائن في غزة. وأشار رئيس الوزراء نتنياهو إلى أن إسرائيل لا تزال تنتظر الدليل على وصول الدواء إلى وجهته، وشدد على وجوب متابعة تنفيذ التفاهمات.

Shira Kenan, Minister of Defense
Israel Defense Minister Yoav Gallant (R) meets with French Defense Minister Sébastien Lecornu (L), January 22, 2024Shira Kenan, Minister of Defense

وبحث الطرفان في اللقاء الشأن اللبناني بالتفصيل. وشدد رئيس الوزراء على أن ضرورة إبعاد عناصر حزب الله عن الحدود هو هدف قومي لدولة إسرائيل، على أساس مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 1701. وقال رئيس الوزراء إن هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال الوسائل الدبلوماسية أو غيرها.

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وحضر اللقاء، إضافة إلى العديد من الشخصيات مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي والمستشار السياسي، وملحق الجيش الإسرائيلي في باريس والسفير الفرنسي في إسرائيل.

وفي وقت سابق، اليوم، اجتمع وزير الجيوش الفرنسية مع وزير الأمن يوآف غالانت فيما خيمت على اللقاء آثار الحرب في غزة التي اتخذت أبعادا متفرعة وخطيرة للغاية. وقال غالانت للاكورنو: "القتال سيستمر حتى تحقيق الأهداف".

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