مندوب المغرب لدى الجامعة العربية: "المغرب لن نذخر جهدا في الدفاع عن القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية"

قال سفير المغرب لدى مصر ومندوبه الدائم لدى الجامعة العربية محمد آيت أوعلي، خلال ترؤسه اجتماعا غير عادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، خصص لبحث تطورات الوضع في فلسطين، اليوم الإثنين، إن "المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لن تذخر أي جهد في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة في مختلف المحافل الدولية، وتسخير إمكانياتها وعلاقاتها لإحياء عملية السلام بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، قابلة للحياة وتتفاعل مع محيطها الدولي بكل سيادية".

