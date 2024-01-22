مندوب المغرب لدى الجامعة العربية: "المغرب لن نذخر جهدا في الدفاع عن القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية"

قال سفير المغرب لدى مصر ومندوبه الدائم لدى الجامعة العربية محمد آيت أوعلي، خلال ترؤسه اجتماعا غير عادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، خصص لبحث تطورات الوضع في فلسطين، اليوم الإثنين، إن "المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لن تذخر أي جهد في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة في مختلف المحافل الدولية، وتسخير إمكانياتها وعلاقاتها لإحياء عملية السلام بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، قابلة للحياة وتتفاعل مع محيطها الدولي بكل سيادية".

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واضاف بأن"المغرب كان وسيظل إلى جانب الشعب الفلسطيني وحكومته بقيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن"،وشدد على أن "تسوية القضية الفلسطينية ستبقى مفتاح السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة" مشيرا إلى أن "حل هذه القضية وفق قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن، وعلى أساس حل الدولتين، هو السبيل الكفيل بإقرار السلام العادل والشامل وتوفير الأمن والعيش الكريم لكل شعوب المنطقة".

وقال إن "المملكة المغربية، التي تؤمن بالسلام كخيار استراتيجي ما فتئت تؤكد على ضرورة إرساء أفق سياسي على أساس حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، كخيار واقعي كفيل بضمان أمن واستقرار شعوب المنطقة وحمايتها من دوامة العنف والحروب"

يذكر أن الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، تم بناء على طلب من السلطة الفلسطينية، وخصص لبحث الخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية التي يمكن القيام بها أو دعمها في إطار الجامعة العربية.