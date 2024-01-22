الملياردير الأميركي إيلون ماسك يزور"معسكر أوشفيتز" ويتحدث عن معاداة السامية عبر الإنترنت

قالت الجمعية اليهودية الأوروبية إن "الملياردير الأميركي إيلون ماسك وضع إكليلاً من الزهور، وشارك في حفل تأبين خلال زيارة خاصة إلى معسكر "أوشفيتز" في بولندا، اليوم الإثنين، إلى جانب رئيس الجمعية الحاخام مناحيم مارغولين. ومن المقرر أن يتحدث ماسك والمعلق السياسي اليميني الأميركي بن شابيرو في وقت لاحق في مؤتمر تستضيفه الجمعية.

وقالت الجمعية اليهودية الأوروبية إن "ماسك سيجتمع مع شخصيات سياسية أوروبية بارزة في كراكوفا لمناقشة وإيجاد حلول للارتفاع الكبير في معاداة السامية التي تؤثر في أوروبا": وتابعت إن "هذا الاتجاه المثير للقلق يتصاعد منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس".

جاء ذلك بعد أسابيع من إثارته عاصفة من الانتقادات لتأييده نظرية مؤامرة معادية لليهود على منصته للتواصل الاجتماعي "إكس"، حيث اعتذرماسك في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم عن الطريقة التي علق بها على منشور على منصة"إكس" جرى انتقاده بوصفه يردد صدى نظرية المؤامرة بين المتعصبين للعرق الأبيض، وهو ما دفع المعلنين إلى إيقاف الإعلانات مؤقتاً على المنصة. وقال حينها ماسك عن المنشور إنه يعبر عن "الحقيقة الفعلية".

وتأتي الندوة قبل وقت قصير من الذكرى التاسعة والسبعين لتحرير "أوشفيتز" في 27 يناير /كانون الثاني الجاري، وهو التاريخ الذي أصبح يوم ذكرى المحرقة. وتوفي مليون يهودي أوروبي في المعسكر الذي بنته ألمانيا النازية في بولندا المحتلة بين عامي 1940 و1945، إلى جانب أكثر من 100 ألف من غير اليهود.

وفي السياق دعا مارغولين ماسك لزيارة "أوشفيتز" خلال مناقشة مباشرة بُثت على منصة "إكس" في سبتمبر / أيلول) المنصرم، قائلًا إن ذلك سيوجه "رسالة قوية" يمكن أن تسهم في "التوعية بالمحرقة، والنضال من أجل مكافحة معاداة السامية".