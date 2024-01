بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا: قوات أميركية وبريطانية نفذت ثماني ضربات على الحوثيين في اليمن

نفذت قوات أميركية وبريطانية، أمس الإثنين، ثماني ضربات على الحوثيين في اليمن بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، بحسب ما أكدت الدول الست في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، وبحسب البنتاغون "طالت تلك الضربات 8 مراكز ومستودعات تابعة للحوثيين، بينها موقع تخزين تحت الأرض، بالإضافة إلى منظومات متقدمة وقدرات صاروخية ومراقبة تستخدمها الجماعة المتحالفة مع إيران ضد الشحن في البحر الأحمر".

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .