بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا: قوات أميركية وبريطانية نفذت ثماني ضربات على الحوثيين في اليمن

نفذت قوات أميركية وبريطانية، أمس الإثنين، ثماني ضربات على الحوثيين في اليمن بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، بحسب ما أكدت الدول الست في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، وبحسب البنتاغون "طالت تلك الضربات 8 مراكز ومستودعات تابعة للحوثيين، بينها موقع تخزين تحت الأرض، بالإضافة إلى منظومات متقدمة وقدرات صاروخية ومراقبة تستخدمها الجماعة المتحالفة مع إيران ضد الشحن في البحر الأحمر".

https://twitter.com/i/web/status/1749568374861091194 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وقصفت تلك المواقع عبر ذخائر يتراوح عددها بين 25 و30 تقريباً، أطلقتها طائرات حربية انطلقت من حاملة طائرات الأميركية "أيزنهاور" وسفن بريطانية أيضا، بحسب ما كشف مسؤول أميركي رفيع في البنتاغون، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

وفي السياق كشف المسؤول الأميركي أن صواريخ توماهوك استعملت بدقة، من أجل تفادي إيقاع خسائر بشرية غير ضرورية.

كما أوضح أن "المستودعات الحوثية التي قصفت كانت تحوي منظومات صواريخ ومسيرات". ولفت إلى أن "هذا الهجوم يشبه إلى حد بعيد الضربات التي نفذت يوم 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري"، مؤكداً على أن "لدى القوات الدولية البحرية القدرة على كشف قدرات الحوثيين وضربها"