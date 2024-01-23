الولايات المتحدة تحث إسرائيل على التحقيق في مقتل فتى فلسطيني أمريكي

طالبت الولايات المتحدة الاثنين باجراء "تحقيق عاجل" في وفاة فتى فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية توفيق عجاق (17 عاما). وأفادت تقارير فلسطينية أن عجاق استشهد بنيران إسرائيلية، الجمعة، في بلدة المزرعة الشرقية شرق رام الله.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل: "نواصل العمل بشكل وثيق مع حكومة إسرائيل للتأكد من أكبر قدر ممكن من المعلومات، ودعونا إلى إجراء تحقيق عاجل لتحديد ملابسات وفاته".

https://twitter.com/i/web/status/1749480796040388757 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وأضاف أن واشنطن "حزينة" بسبب الحادث. وقال باتيل إن كلاً من مكتب الولايات المتحدة للشؤون الفلسطينية والسفارة الأمريكية في القدس على اتصال بأسرة الفتى.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية أنها تلقت بلاغا عن "إطلاق سلاح ناري يعتقد أنه نفذه ضابط وجندي ومدني خارج الخدمة".

ولم تذكر الشرطة من أطلق النار لكنها ذكرت أن إطلاق النار استهدف أشخاصا "يعتقد أنهم يلقون الحجارة على طول طريق 60 السريع"، وهو الطريق الرئيسي الذي يربط بين الشمال والجنوب في الضفة الغربية.

https://twitter.com/i/web/status/1748740642497343920 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ولد عجاق في منطقة نيو أورليانز بولاية لويزيانا. وبحسب ما ورد نقلته عائلته إلى الضفة الغربية في وقت سابق من عام 2023.