الولايات المتحدة تحث إسرائيل على التحقيق في مقتل فتى فلسطيني أمريكي

طالبت الولايات المتحدة الاثنين باجراء "تحقيق عاجل" في وفاة فتى فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية توفيق عجاق (17 عاما). وأفادت تقارير فلسطينية أن عجاق استشهد بنيران إسرائيلية، الجمعة، في بلدة المزرعة الشرقية شرق رام الله.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل: "نواصل العمل بشكل وثيق مع حكومة إسرائيل للتأكد من أكبر قدر ممكن من المعلومات، ودعونا إلى إجراء تحقيق عاجل لتحديد ملابسات وفاته".