وزارة الخارجية السورية: "لا مبرر" لضربات الأردن في جنوب البلاد .. وعمّان ترد

أدانت وزارة الخارجية السورية، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى الضربات الجوية الأردنية على أراضيها،واعتبرت أن "لا مبرر" لضربات يشنها بين الحين والآخر الطيران الأردني في جنوب سوريا في إطار مكافحته لعميات تهريب المخدرات.

وقالت الوزارة: "سوريا تشدد على أنه لا مبرر لمثل هذه العمليات العسكرية داخل الأراضي السورية"، مشيرة إلى أنها "تحاول احتواءها حرصا منها على عدم التوتر أو التأثير على استمرار استعادة العلاقة الأخوية بين البلدين".

وأضافت الوزارة: "سوريا تعرب عن الأسف الشديد من جراء الضربات الجوية التي وجهها سلاح الجو الأردني إلى قرى ومناطق عدة داخل الأراضي السورية" وآخرها غارات السويداء التي "ذهب ضحيتها عدد من المدنيين من الأطفال والنساء".

وكانت طائرات أردنية قد شنت مرات عدة غارات داخل الأراضي السورية، إجمالا بالقرب من الحدود الأردنية، وتستهدف بشكل أساسي عمليات تهريب وتجارة المخدرات، التي أعلنت عمان مرارا عزمها التصدي لها والتعاون مع دمشق لمواجهتها.

وفي نفس السياق، قالت الخارجية الأردنية، في بيان، إن "تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى الأردن خطر يهدد الأمن الوطني، والأردن سيستمر في التصدي لهذا الخطر ولكل من يقف وراءه".

وتابعت أن "المملكة زودت الحكومة السورية، خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، بأسماء المهربين والجهات التي تقف وراءهم، وبأماكن تصنيع المخدرات وتخزينها وخطوط تهريبها والتي تقع ضمن سيطرة الحكومة السورية، إلا أن أي إجراء حقيقي لتحييد هذا الخطر لم يُتخذ".

الخارجية عبًّرت عن "رفض أي إيحاءات بأن الحدود الأردنية كانت يوما مصدرا لتهديد أمن سوريا، أو معبرا للإرهابيين الذي كان الأردن أول من تصدى لهم، بل كان دوماً وسيبقى صمام أمان ودعم وإسناد لسوريا الشقيقة ولشعبها الكريم في درعا والسويداء المجاورتين وفي كل أنحاء سوريا".

وأعربت في الوقت نفسه عن استعداد الأردن "للمضي في التنسيق مع الحكومة السورية لوقف عمليات التهريب، ومحاسبة منفذيها وداعميها، ويتوقع من الأشقاء في سوريا إجراءات وخطوات عملية وفاعلة وسريعة ومؤثرة ضدهم"، وفقا للبيان.