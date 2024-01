مخاوف لبنانية من الحرب؟ تمرين بمستشفى رفيق الحريري يحاكي سيناريو حرب وهجوم

أجرى المستشفى الحكومي على اسم رفيق الحريري في بيروت تمريناً للتأهب للطوارئ الثلاثاء، والذي يحاكي سيناريو حرب وهجوم واسع النطاق من قبل إسرائيل ضد لبنان. ويعتبر المستشفى الواقع في جنوب المدينة من أهم المرافق الطبية المركزية في بيروت ولبنان عموما. وأوضح مدير المستشفى أن الهدف من التمرين هو فهم مدى استعداد الطاقم الطبي والموظفين لاحتمال وقوع هجوم مفاجئ.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .