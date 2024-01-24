مخاوف لبنانية من الحرب؟ تمرين بمستشفى رفيق الحريري يحاكي سيناريو حرب وهجوم

أجرى المستشفى الحكومي على اسم رفيق الحريري في بيروت تمريناً للتأهب للطوارئ الثلاثاء، والذي يحاكي سيناريو حرب وهجوم واسع النطاق من قبل إسرائيل ضد لبنان. ويعتبر المستشفى الواقع في جنوب المدينة من أهم المرافق الطبية المركزية في بيروت ولبنان عموما. وأوضح مدير المستشفى أن الهدف من التمرين هو فهم مدى استعداد الطاقم الطبي والموظفين لاحتمال وقوع هجوم مفاجئ.

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مجرد إجراء التدريب في المؤسسة الطبية الهامة يشير الى المخاوف الكبيرة التي تسود لبنان خلال هذه الأيام من امكانية اندلاع حرب شاملة بعد التصعيد والوضع المتفجر بين إسرائيل وحزب الله. ونقلت هيئة البث الرسمية "كان" عن أحد سكان بيروت عن التمرين الذي قال "من الطبيعي أن يتم إجراء التمرين على ضوء الوضع الحالي. لا أحد يعرف الى أين يمكن أن تتجه الأمور ويجب اتخاذ خطوات وقاية للاستعداد لكل امكانية".

واجتمع كابينيت الحرب برئاسة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الثلاثاء مع رؤساء السلطات المحلية بالبلدات الحدودية على خط النزاع في الشمال، واتخذ خلالها قرارا بتحويل ثلاثة مليار شاقل ونصف لتعزيز الشمال والتي من المتوقع أن تصادق الحكومة عليها.