هذه القوة البحرية الأمريكية الجديدة التي تنشط بالبحر الأحمر ومضيق هرمز

تستقبل قوة المهمات 59.1 التابعة للبحرية الأمريكية التي تنشط في الشرق الأوسط والبحر الأحمر مجموعة من السفن وأنظمة الأسلحة غير المأهولة والاوتوماتيكية التي تنفذ جزء من المهمات الموكلة لهذه القوة.

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قائد قوة المهمات الملازم لويس إتشيفيريا قال إن قوته تؤهل جيلا جديدا من أطقم السفن العسكرية التي تشغل وحدات بحرية هجينة، قسم منها مأهول وقسم آخر غير مأهول واوتوماتيكي.

من جانبها أعلنت قيادة الأسطول الخامس والقيادة المركزية- سنتكوم أن قوة المهمات الجديدة 59.1 ستنضم إلى القوة المسؤولة عن الأمن البحري في البحر الأحمر ومضيق هرمز.

وذكر موقع "بريكنغ ديفنس" المعني بالأخبار الأمنية أنه بالتعاون مع البحرية البريطانية والنيوزيلاندية تشغل قوة العمل الجديدة عددا من الروبوتات البحرية للمهمات المختلفة، وأن هناك ثلاثة نماذج من السفن غير المأهولة، بما يشمل غواصة اوتوماتيكية يطلق عليها "تريتون". ويمتلك جزء من الروبوتات الجديدة عناصر للذكاء الاصطناعي التي تساهم بتنفيذ المهمات العملياتية في البحر.