السيسي: إسرائيل تعرقل دخول المساعدات إلى غزة كوسيلة ضغط للإفراج عن المخطوفين

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء أن معبر رفح بين قطاع غزة والأراضي المصرية مفتوح على مدار الساعة فيما إسرائيل هي من تعرقل دخول المساعدات عبر إجراءات مشددة بإطار جهودها إعمال ضغط بملف الإفراج عن المخطوفين، على ما أفادت وكالة رويترز.

وأضاف السيسي خلال خطابه الأول إلى الأمة بعد نجاحه في الانتخابات أن "استمرار القتال يمثل تهديدا على الأمن القومي المصري" علما أن اتهام إسرائيل لمصر في محكمة العدل الدولية بكونها من يمنع دخول المساعدات إلى غزة قد سبب للأخيرة إحراجا كبيرا دفع بمدير مكتب الإعلام الحكومي بمصر ضياء رشوان إلى دحض تلك المزاعم كما أوضحت السلطات المصرية أن أي إجراء إسرائيلي لاحتلال محور فيلادلفيا الحدودي سيضر بالعلاقات بين الدولتين لا سيما وأن اتفاق السلام يضمن لمصر السيادة على المحور بينما تعتبره إسرائيل منفذ حماس لتهريب الأسلحة".

وفي السياق، أغلق اليوم عدد من ذوي المخطوفين وعائلات المقاتلين مدخل معبر كرم أبو سالم لمنع دخول المساعدات الإنسانية لجنوب القطاع في سياق الضغط أيضا للإفراج عن المخطوفين الذين لم يلتق أي مسؤول أممي بأي منهم حتى اليوم منذ اختطافهم قبل 110 أيام في الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر.