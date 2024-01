رئيسي يزور أنقرة للتباحث مع أردوغان حول الحرب في غزة وتوقيع اتفاقيات

وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أنقرة الثلاثاء، حيث من المقرر أن يبحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان مآلات الصراع الدائر في غزة منذ 110 أيام والذي اجتذب قوى إقليمية ما أدى إلى اتساع رقعة الصراع.

