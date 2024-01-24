رئيسي يزور أنقرة للتباحث مع أردوغان حول الحرب في غزة وتوقيع اتفاقيات

وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أنقرة الثلاثاء، حيث من المقرر أن يبحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان مآلات الصراع الدائر في غزة منذ 110 أيام والذي اجتذب قوى إقليمية ما أدى إلى اتساع رقعة الصراع.

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وأفادت الرئاسة التركية الثلاثاء إلى أن اللقاء سيتطرق إلى القضايا الإقليمية والعالمية الراهنة بما في ذلك الملف الفلسطيني والحرب في غزة". وأضافت أن الزعيمين سيترأسان مجلس الأعمال التركي الإيراني وتوقيع اتفاقيات لا سيما بمجال الطاقة حيث اجتمع وزير النفط الإيراني جواد أوجي مع نظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار.

تركيا التي خرجت بتصريحات ضد الهجوم الإسرائيلي على غزة وجدت نفسها على اتفاق مع الجمهورية الإيرانية التي تقود ما يسمى بـ "محور المقاومة" الذي يضم حماس ومجموعات شيعية مسلحة في العراق واليمن دخلت على خط الحرب، ناهيك عن توتير الحدود الشمالية لإسرائيل من جانب حزب الله.

Presidential Press Service via AP, Pool

وشكلت الولايات المتحدة تحالفا دوليا للتعامل مع الخطر الذي يشكله الحوثيون على حرية الملاحة في البحر الأحمر جراء استهداف السفن التي تتعامل مع إسرائيل فيما يؤكد الحوثي إصراره على الرد على الضربات الأمريكية والبريطانية ومواصلة استهداف السفن في عرض البحر الأحمر حتى يتم الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وأشار تقرير إسرائيلي إلى قرار الحكومة التركية حذف إسرائيل من قائمة تركيا لدول وجهة التصدير. وسينطوي على ذلك، عزوف السلطات التركية عن تشجيع المواطنين أو دعم التجارة والشركات التي تعمل أمام إسرائيل.