تقرير: هذه الشبكة التي تنقل الأموال الايرانية الى حماس والجهاد الإسلامي

افادت قناة "ايران انترناشيونال" نقلا عن مصادر خاصة بأن النظام الايراني زاد من دعمه لحركتي حماس والجهاد الإسلامي بعد مضاعفة ميزانية "فيلق قدس" التابع للحرس الثوري الايراني.

وافادت "ايران انترناشيونال" أن دائرة وكلاء النظام الايراني وبعد أوامر من المرشد الأعلى خصصت حصة مضاعفة من الميزانية العامة للبلاد الى "فيلق قدس" حتى يتم تحويلها الى الجهاد وحماس، وإن جزءا من هذه الأموال وصل الى حماس خلال الأسبوع الأول من حرب غزة حتى تتمكن من مواصلة حياتها في الأنفاق السرية، رغم نفي خامنئي تقديم أي دور لايران في هجوم السابع من أكتوبر.

قائد الشبكة المسؤولة عن تحويل الأموال لحماس والجهاد من ايران هو جمال الدين آبرومند، وأشار التقرير انه شغل مناصب عسكرية بالحرس الثوري وكان مشتبها بقضية فساد مرتبطة مع مؤسسة "التعاون" التابعة للحرس الثوري، وافيد أنه تم إنشاء منصب خاص له وهو مساعد رئيس البرلمان للخدمة والتنمية.

وذكر التقرير أن جمال الدين آيرومند، تمكن من توفير الأموال الى فيلق قدس بشكل فوري من خلال علاقاته وأصدقاءه في البرلمان والحكومة والحرس الثوري، بالإضافة الى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.

وذكر التقرير أن جواد أوجي وزير النفط هو أحد أعضاء هذه الشبكة التي وفرت الأموال، وجاء ذلك من خلال مشروع قانون الموازنة حيث الزمت الحكومة بإعطاء 134 الف مليار تومان للقوات المسلحة لتعزيز القاعدة الدفاعية، وذلك من خلال بيع 21% من إجمالي النفط المنتج في ايران لصالحها، وإذا لم تتمكن الحكومة من توفير المبلغ فإنه يجب عليها توفير نفس الكمية من النفط الى القوات العسكرية.

وبحسب التقرير يعتبر فيلق قدس التابع للحرس الايراني ، أحد المستهلكين لهذه الميزانية، التي تنفق بشكل أساسي على المجموعات المسلحة الموالية للنظام الايراني في المنطقة. ووفقا للتقرير انشأ لهذا الغرض قبل ثلاث سنوات مقر في الحرس الثوري الايراني يطلق عليه "مقر قوة قدس النفطي" والمعروف باسم "مقرالشهيد بورجعفري" أحد كبار قادة الحرس الثوري الذين قتلوا الى جانب قاسم سليماني في مطار بغداد. ويدير هذا المقر، الذي يرأسه صمد فتحي، صادرات النفط التابعة لفيلق القدس.

وذكر التقرير أن هذا المقر يعمل بالتعاون مع الحكومة السورية وجهات إجرامية تبيع النفط في السوق السوداء في الشرق الأوسط، ويتولى محمد جواد قصير المعروف باسم "الحاج فادي"، قائد "الوحدة 4400" في فيلق القدس، مسؤولية تحويل الأموال الناجمة عن هذه العملية لحماس وحزب الله.

وذكر التقرير أنه لا تتوفر الكثير من المعلومات عن صمد فتحي باستثناء أنه عضو مجلس ادارة صندوق الاستثمار والتعاون الاسكاني لموظفي الحرس الثوري الايراني. وافيد أن العضو الآخر في المجموعة هو داوود منظور، رئيس منظمة التخطيط والموازنة في حكومة رئيسي، الذي يساعد آبرومند في تغيير أرقام الميزانية وتحويل الأموال من مبيعات النفط.