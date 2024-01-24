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  • المملكة العربية السعودية تفتتح أول متجر لبيع المشروبات الكحولية للدبلوماسيين غير المسلمين حصرًا

المملكة العربية السعودية تفتتح أول متجر لبيع المشروبات الكحولية للدبلوماسيين غير المسلمين حصرًا

يعد هذا التطور جزءًا من مبادرات أوسع تُعرف باسم رؤية 2030، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد ما بعد النفط وتوسيع جاذبية المملكة العربية السعودية خارج حدودها التقليدية

i24NEWS
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تعد منطقة الدواسة التجارية الغربية مركزا للعديد من منافذ بيع المشروبات الكحولية المتواضعة
تعد منطقة الدواسة التجارية الغربية مركزا للعديد من منافذ بيع المشروبات الكحولية المتواضعةZaid AL-OBEIDI (AFP)

من المقرر أن تفتتح المملكة العربية السعودية أول متجر لبيع المشروبات الكحولية في العاصمة الرياض، للدبلوماسيين غير المسلمين بصورة حصرية بعد أن عرفت تقليديا بفرضها قوانين صارمة ضد استهلاك الكحول.

ويمثل المتجر، الذي يقع في الحي الدبلوماسي بالرياض، علامة بارزة في جهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لفتح الدولة الإسلامية المحافظة للغاية أمام السياحة والأعمال.

Rania SANJAR / AFPTV / AFP
مدينة خيبر السعودية تسعى لتقديم نفسها وجهة جذب سياحي 18 كانون الأول 2022Rania SANJAR / AFPTV / AFP

وسيُطلب من العملاء الذين يعتزمون الشراء من المتجر التسجيل عبر تطبيق على الهاتف المحمول والحصول على رمز التخليص من وزارة الخارجية والالتزام بالحصص الشهرية لمشترياتهم من الكحول، على النحو المبين في وثيقة رسمية اطلعت عليها رويترز. 

يعد هذا التطور جزءًا من مبادرات أوسع تُعرف باسم رؤية 2030، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد ما بعد النفط وتوسيع جاذبية المملكة العربية السعودية خارج حدودها التقليدية.

الحي الدبلوماسي، حيث يقع متجر المشروبات الكحولية الجديد، هو حي تقيم فيه في الغالب السفارات والدبلوماسيون. وتنص الوثيقة على أن الوصول إلى المتجر سيكون "مقيدًا بشكل صارم" على غير المسلمين، مع التأكيد على الالتزام بالمعايير الإسلامية داخل المملكة.

Sergei Savostyanov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يبتسم وهو يستمع إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثاتهما في قصر اليمامة بالرياض، المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023Sergei Savostyanov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

قاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العديد من الإصلاحات، بما في ذلك السماح بالسياحة غير الدينية، وتنظيم الحفلات الموسيقية، والسماح للنساء بقيادة السيارات، ومراجعة قواعد اللباس.

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