تقرير: مصر ترفض طلب نتنياهو للحديث مع السيسي، فما السبب؟

في ظل الخلافات مع مصر عن عملية محتملة في محور فيلادلفيا ورفح، افادت القناة الإسرائيلية 13 أن ديوان رئيس الحكومة، توجه عن طريق مقر الأمن القومي لتنسيق مكالمة هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لكن بدون نجاح، جاء هذا وفقا لمصادر مطلعة على التفاصيل.

المكالمة الأخيرة بين نتنياهو والسيسي والتي افيد عنها إعلاميا كانت في شهر حزيران/يونيو الماضي بعد العملية على الحدود بين إسرائيل ومصر، وقبل شهرين من الحرب.

وعلى ما يبدو في الخلفية، خلافات كبيرة مع مصر حول مسار النشاط الإسرائيلي في محور فيلادلفيا. ويشار الى أن هناك حوار متكرر ومستمر على المستويات المهنية بين المسؤولين الإسرائيليين ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل،ـ الذي يعتبر شخصية محورية في مصر ومقربا من الرئيس السيسي.

من جانبه أكد مسؤول في ديوان رئيس الحكومة التفاصيل للقناة، لكنه لم يتطرق الى الأمر بصورة رسمية.