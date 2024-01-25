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  • على خلفية موقفها من الحرب في غزة: إسرائيل تدرس عدم تجديد العمل باتفاقية المياه مع الأردن

على خلفية موقفها من الحرب في غزة: إسرائيل تدرس عدم تجديد العمل باتفاقية المياه مع الأردن

وبموجب اتفاقية المياه المعمول بها، ستقوم إسرائيل بنقل 100 مليون متر مكعب من المياه إلى الأردن كل عام، بدلاً من 50 مليون متر مكعب من المياه كما نصت اتفاقية السلام – وذلك مقابل إنتاج الكهرباء لإسرائيل

i24NEWS
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وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يتحدث خلال مؤتمر صحفي حول الحرب بين إسرائيل وحماس، الجمعة 8 ديسمبر 2023، في واشنطن
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يتحدث خلال مؤتمر صحفي حول الحرب بين إسرائيل وحماس، الجمعة 8 ديسمبر 2023، في واشنطنAP Photo/Jacquelyn Martin

كشفت هيئة البث الرسمية كان الخميس عن أن وزارة الطاقة الإسرائيلية تدرس إمكانية عدم تمديد اتفاقية المياه مع الأردن على خلفية التصريحات المناهضة لإسرائيل التي أطلقها مسؤولون أردنيون كبار في المملكة على رأسهم وزير الخارجية أيمن الصفدي الذي ندد بعمليات القصف المتواصلة على غزة داعيا إسرائيل إلى وقف الحرب وإدخال مساعدات إنسانية لصالح السكان الذين نزحوا عن شمال غزة.

وبموجب اتفاقية المياه المعمول بها، ستقوم إسرائيل بنقل 100 مليون متر مكعب من المياه إلى الأردن كل عام، بدلاً من 50 مليون متر مكعب من المياه كما نصت اتفاقية السلام – وذلك مقابل إنتاج الكهرباء لإسرائيل. وولد هذا الاتفاق في إطار التعاون الثنائي للخروج من أزمة المياه الكبيرة التي تعاني منها المملكة من جهة وتعزيز الطاقة الكهربائية لإسرائيل من جهة أخرى. 

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ووفق النشر فإنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن بعد، ويعتمد الأمر على تطور العلاقات مع الأردن التي تأثرت إلى حد بعيد مع إطالة أمد الحرب وبحال لم يتم تمديد الاتفاقية، فسينتهي العمل بها هذا العام.

وكان الصفدي نفسه قد قال على خلفية الحرب المتواصلة "إن إسرائيل تخاطر في تحويل وثيقة السلام إلى وثيقة يعلوها الغبار، بسبب التأثير السلبي والمحرض للرأي العام. إذا كانوا لا يصغون لأصدقائهم وحلفائهم في الولايات المتحدة وأوروبا فذلك يدق ناقوس الخطر، إنهم يغمضون أعينهم عن رؤية الحقيقة البشعة التي ينتجونها".

كما ذهبت التصريحات الغاضبة باتجاه التأكيد على أن الأردن  يخطط للانضمام الى الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا الى محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي تتهم فيها إسرائيل بـارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، وهو ما لن تكون إسرائيل قادرة على المضي معه بسلام.

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