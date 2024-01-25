إسرائيل: مسؤول أمني كبير يعرب عن خشيته من انزلاق المشهد في الضفة الغربية نحو انتفاضة بدفع أحزاب سياسية في الحكومة

أطلق مسؤول كبير في المؤسسة الأمنية تحذيرات من السياسيين الذين يضغطون على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لجهة المماطلة بشأن السماح للعمال الفلسطينيين في الضفة الغربية بالدخول للعمل في إسرائيل لما في ذلك من إسقاطات على الشارع الفلسطيني حيث يخشى من انضمام فلسطينيي الضفة إلى حلقة الصراع مع تفاقم البطالة من جهة وتقدم العمليات الحربية في قطاع غزة ضد حماس، على ما كشف موقع واينت الخميس.

وتابع المسؤول دون الكشف عن اسمه: "تلك الأحزاب السياسية التي تعمل على التحريض، والتي تدعو إلى تقويض السلطة الفلسطينية، وتصر على منع دخول العمال الفلسطينيين، يقودوننا بصورة واعية إلى الانتفاضة الثالثة، وربما عن عمد.

وبحسب التقرير، فإن الجيش الإسرائيلي ينشط بقوة في الضفة الغربية منذ بداية الحرب وعلى نحو مركز وعميق، لم نشهد له مثيل منذ أيام حملة "السور الواقي".

واستغرقت بعض العمليات الأمنية نحو 40 و60 وحتى 70 ساعة في أماكن مثل جنين ونور شمس وطولكرم وغيرها تم خلالها قتل مئات المسلحين، وتم اعتقال الآلاف، من بينهم حوالي 1500 عنصر من حماس، واستخدمت طائرات سلاح الجو إلى جانب معدات هندسية ثقيلة.

ويرى بعض المسؤولين الأمنيين أن الواقع في الضفة الغربية تغير نتيجة لهذه العمليات، لكن المؤسسة الأمنية تخشى أن تنهار إنجازات العمليات وتذهب هباءً خلال أشهر قليلة، إذا ما لم يتم وضع السلطة الفلسطينية في الصورة.

وأوضح المسؤول الأمني أنه لا يتحدث عن "تحركات سياسية واسعة النطاق. ولكن عن أشياء بسيطة مثل إدخال العمال، التعاون الأمني. أمور صغيرة من شأنها تعزيز السلطة"، مضيفاً أن "السلطة لم تكن لتدخل تلك الأماكن التي نفذ فيها الجيش مهام متشعبة وأنه يجب الحفاظ على كل العمل الذي قمنا به اليوم".