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إسرائيل: مسؤول أمني كبير يعرب عن خشيته من انزلاق المشهد في الضفة الغربية نحو انتفاضة بدفع أحزاب سياسية في الحكومة

"تلك الأحزاب السياسية التي تعمل على التحريض، والتي تدعو إلى تقويض السلطة الفلسطينية، وتصر على منع دخول العمال الفلسطينيين، يقودوننا بصورة واعية إلى الانتفاضة الثالثة، وربما عن عمد"

i24NEWS
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القوات الإسرائيلية خلال عملية في جنين، الضفة الغربية، 12 ديسمبر.
القوات الإسرائيلية خلال عملية في جنين، الضفة الغربية، 12 ديسمبر.Article 27A of the Israeli copyright law

أطلق مسؤول كبير في المؤسسة الأمنية تحذيرات من السياسيين الذين يضغطون على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لجهة المماطلة بشأن السماح للعمال الفلسطينيين في الضفة الغربية بالدخول للعمل في إسرائيل لما في ذلك من إسقاطات على الشارع الفلسطيني حيث يخشى من انضمام فلسطينيي الضفة إلى حلقة الصراع مع تفاقم البطالة من جهة وتقدم العمليات الحربية في قطاع غزة ضد حماس، على ما كشف موقع واينت الخميس.

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وتابع المسؤول دون الكشف عن اسمه: "تلك الأحزاب السياسية التي تعمل على التحريض، والتي تدعو إلى تقويض السلطة الفلسطينية، وتصر على منع دخول العمال الفلسطينيين، يقودوننا بصورة واعية إلى الانتفاضة الثالثة، وربما عن عمد.

وبحسب التقرير، فإن الجيش الإسرائيلي ينشط بقوة في الضفة الغربية منذ بداية الحرب وعلى نحو مركز وعميق، لم نشهد له مثيل منذ أيام حملة "السور الواقي". 

واستغرقت بعض العمليات الأمنية نحو 40 و60 وحتى 70 ساعة في أماكن مثل جنين ونور شمس وطولكرم وغيرها تم خلالها قتل مئات المسلحين، وتم اعتقال الآلاف، من بينهم حوالي 1500 عنصر من حماس، واستخدمت طائرات سلاح الجو إلى جانب معدات هندسية ثقيلة.

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ويرى بعض المسؤولين الأمنيين أن الواقع في الضفة الغربية تغير نتيجة لهذه العمليات، لكن المؤسسة الأمنية تخشى أن تنهار إنجازات العمليات وتذهب هباءً خلال أشهر قليلة، إذا ما لم يتم وضع السلطة الفلسطينية في الصورة.

وأوضح المسؤول الأمني أنه لا يتحدث عن "تحركات سياسية واسعة النطاق. ولكن عن أشياء بسيطة مثل إدخال العمال، التعاون الأمني. أمور صغيرة من شأنها تعزيز السلطة"، مضيفاً أن "السلطة لم تكن لتدخل تلك الأماكن التي نفذ فيها الجيش مهام متشعبة وأنه يجب الحفاظ على كل العمل الذي قمنا به اليوم".

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