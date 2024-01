في الأردن: افتتاح مطعم بالكرك يحمل اسم "أكتوبر 7" مستوحىً من الهجوم الذي نفذته حماس

افتتح في مدينة الكرك بالأردن مطعم شاورما جديد يطلق على نفسه اسم "7 أكتوبر". وقالت وسائل الإعلام المحلية إن التسمية جاءت كشكل من أشكال دعم القضية الفلسطينية في حين هي ترمز إلى أسوأ هجوم نفذته حماس ضد بلدات الغلاف الحدودية مع قطاع غزة، وهو اليوم الأكثر دموية بالنسبة لليهود منذ المحرقة، وفق تعبير كبار القادة في إسرائيل.

وبحسب ما ورد تم اختيار الاسم كجزء من مسابقة تم إطلاقها على فيسبوك، حيث كان من المفترض أن يتم تحديد الفائز كجزء من عملية المسابقة ومنحه خاتمًا ذهبيًا لاقتراح "7 أكتوبر" باعتباره الخيار الأفضل للمالك.

وعقب رئيس المعارضة في الكنيست يائير لابيد على الخبر بالقول "يجب أن يتوقف التمجيد المشين لـ 7 أكتوبر. إن التحريض والكراهية ضد إسرائيل يولد الإرهاب والتطرف الذي أدى إلى المذبحة الوحشية التي وقعت يوم 7 أكتوبر. نتوقع من الحكومة الأردنية أن تدين هذا الأمر علناً وبشكل لا لبس فيه”.

وانتقدت النائبة في الكنيست عن حزب إسرائيل بيتنا، (من المعارضة)، يوليا مالينوفسكي الحادثة، بالإضافة إلى حوادث أخرى أعربت فيها الدول أو تصرفت عن دعمها لمنظمة حماس وهجومها في 7 أكتوبر.