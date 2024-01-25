في الأردن: افتتاح مطعم بالكرك يحمل اسم "أكتوبر 7" مستوحىً من الهجوم الذي نفذته حماس

افتتح في مدينة الكرك بالأردن مطعم شاورما جديد يطلق على نفسه اسم "7 أكتوبر". وقالت وسائل الإعلام المحلية إن التسمية جاءت كشكل من أشكال دعم القضية الفلسطينية في حين هي ترمز إلى أسوأ هجوم نفذته حماس ضد بلدات الغلاف الحدودية مع قطاع غزة، وهو اليوم الأكثر دموية بالنسبة لليهود منذ المحرقة، وفق تعبير كبار القادة في إسرائيل.

وبحسب ما ورد تم اختيار الاسم كجزء من مسابقة تم إطلاقها على فيسبوك، حيث كان من المفترض أن يتم تحديد الفائز كجزء من عملية المسابقة ومنحه خاتمًا ذهبيًا لاقتراح "7 أكتوبر" باعتباره الخيار الأفضل للمالك.

وعقب رئيس المعارضة في الكنيست يائير لابيد على الخبر بالقول "يجب أن يتوقف التمجيد المشين لـ 7 أكتوبر. إن التحريض والكراهية ضد إسرائيل يولد الإرهاب والتطرف الذي أدى إلى المذبحة الوحشية التي وقعت يوم 7 أكتوبر. نتوقع من الحكومة الأردنية أن تدين هذا الأمر علناً وبشكل لا لبس فيه”.

وانتقدت النائبة في الكنيست عن حزب إسرائيل بيتنا، (من المعارضة)، يوليا مالينوفسكي الحادثة، بالإضافة إلى حوادث أخرى أعربت فيها الدول أو تصرفت عن دعمها لمنظمة حماس وهجومها في 7 أكتوبر.

https://twitter.com/i/web/status/1750451511404933558 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

كتبت مالينوفسكي على منصة "إكس": "رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضدنا في لاهاي. تستضيف تركيا كبار مسؤولي حماس وتعتقل لاعبين إسرائيليين بسبب تعبيرهم عن تضامنهم مع إسرائيل. والآن في الأردن افتتحوا مطعمًا يسمى 7 أكتوبر للاحتفال بالمذبحة التي نفذها قتلة حماس. أين كبرياؤنا الوطني؟ لماذا لا تزال لدينا علاقات دبلوماسية مع هذه الدول الداعمة للإرهاب؟”.

وقد اجتذبت مدينة الكرك بالفعل اهتمام وسائل الإعلام في الأشهر الأخيرة، بعد تسمية طفل في البلدة باسم محمد ضيف، حيث قال الأب إن ذلك تكريمًا لقائد الجناح العسكري لحركة حماس والعقل المدبر لهجمات 7 أكتوبر.

وعلى الرغم من أن إسرائيل والأردن وقعتا معاهدة سلام في عام 1994، إلا أن غالبية الطبقة السياسية والسكان ما زالوا معاديين للدولة اليهودية، ويرتفع منسوب العداء في أوقات التوتر مع الفلسطينيين. غادر موظفو السفارة الإسرائيلية في عمان البلاد على عجل بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، خوفاً على سلامتهم.