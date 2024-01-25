الحوثيون في رسالة تهديد لإسرائيل: "لن نقف مكتوفي الأيدي"

على خلفية الهجمات المتكررة ضد الحوثيين من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وبريطانيا ، وجه الزعيم الروحي للتنظيم عبد الملك الحوثي، اليوم (الخميس)، تهديدًا جديدًا تجاه إسرائيل.

وأفاد لوسائل الإعلام المحلية قائلاً: "لم تنجح إسرائيل في كسر عزيمة الفلسطينيين ولم تحقق أيًا من أهدافها في قطاع غزة. لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يعاني الفلسطينيون من العدوان الإسرائيلي الأمريكي".

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس أن مستشارين عسكريين إيرانيين يقدمون دعمًا لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر. بالإضافة إلى ذلك، تقوم إيران بتزويد حلفائها في اليمن بالأسلحة، مما يعزز قدرتهم على استهداف السفن التجارية وتعطيل التجارة الدولية.

ومن بين المعدات الأخرى التي تم توفيرها، قدمت إيران للحوثيين أجهزة تشويش على الطائرات بدون طيار وأجزاء صواريخ بالإضافة إلى صواريخ ذات مدى بعيد. وأُرسل مستشارون إيرانيون ومن حزب الله، الحليف الإيراني، إلى اليمن لتقديم المساعدة في التخطيط للهجمات وتنفيذها من قبل الحوثيين.