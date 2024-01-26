خارجية السلطة الفلسطينية: "نرحب بالإجراءات المؤقتة من محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل"

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن "فلسطين ترحب بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية"، وتابع " قضاة المحكمة قيّموا الوقائع وحكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي".

جاءت تصريحات رياض المالكي في كلمة بثها التلفزيون، اليوم الجمعة، أن "فلسطين تدعو جميع الدول، من بينها إسرائيل، إلى ضمان تنفيذ الإجراءات المؤقتة التي أمرت بها المحكمة".

وكانت رئيسة محكمة العدل الدولية في لاهاي، جوان دوناهيو، قد تلت الحكم الخاص بطلب جنوب أفريقيا الحصول على إغاثة مؤقتة فيما يتعلق بالحرب في غزة. وبدأ القضاة بالقول إن "حماس هي التي نفذت هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول"، ورداً على ذلك شنت إسرائيل هجوماً واسع النطاق، ورفضت الرئيسة موقف إسرائيل القائل بأن المحكمة لا تتمتع بسلطة مناقشة هذه القضية، وذكر أنه لا يوجد سبب لرفض مطالبة جنوب أفريقيا.

وأكدت أن جنوب أفريقيا أعربت لإسرائيل عن قلقها إزاء انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية التي وقع عليها البلدان. ولذلك، أوضحت أن لدى الجانبين مواقف متناقضة فيما يتعلق بانتهاك المعاهدة.

وذكرت رئيسة محكمة العدل الدولية في لاهاي في القرار المتعلق بإصدار أوامر مؤقتة بناءً على طلب جنوب أفريقيا بشأن الحرب في غزة، أعداد القتلى وعدد المباني المدمرة وعدد النازحين. وشددت على أن المحكمة أخذت بعين الاعتبار كلمات مسؤولين إسرائيليين كبار، بمن فيهم وزير الأمن يوآف غالانت، الذي أمر في 9 تشرين الأول/أكتوبر بفرض "حصار كامل" على غزة، وقال أيضًا "سندمر كل شيء، لن يكون هناك أي حصار كامل" على غزة ولا المزيد من حماس.

كما ذكرت كلام الرئيس إسحاق هرتسوغ الذي أشار إلى أن إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي، وأضاف: "سنواصل القتال حتى نكسر عمودهم الفقري"، كذلك اقتبست كلام وزير الخارجية الحالي إسرائيل كاتس ووزير الطاقة السابق.