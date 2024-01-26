الأردن: تغيير اسم مطعم "7 أكتوبر" بعد أن تسبب بغضب إسرائيلي

أزال صاحب مطعم "7 أكتوبر" في محافظة الكرك جنوبي الأردن، لوحة اسم المطعم الذي تسبب بغضب إسرائيلي عبرت عنه الصحافة الإسرائيلية، بالإضافة لزعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، لدلالات هذا التاريخ سياسياً والمرتبط بيوم بدء معركة "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس المعركة على البلدات الإسرائيلية المتاخمة لغلاف غزة.

ولم يعرف بعد الاسم الجديد للمطعم الذي أثار اسمه تفاعلاً واسعاً بين الأوساط الأردنية والعربية وحتى الإسرائيلية، والتي طالبت حكومتهم مخاطبة الحكومة الإسرائيلية. وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقاطع افتتاح المطعم، وعبروا عن فرحتهم بتسميته باسم "7 أكتوبر".

يذكر أن اسم المطعم والاحتفاء العربي به لم يعجب الإسرائيليين إلى درجة أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أدان افتتاح المطعم، وطالب الحكومة الأردنية بإدانة هذا الأمر، وقال لبيد عبر حسابه على منصة "إكس": "يجب أن يتوقف التمجيد المشين لـ7 أكتوبر، ونتوقع من الحكومة الأردنية أن تدين هذا الأمر علنا وبشكل لا لبس فيه".

من جهته نشر موقع "يلا نت" الإسرائيلي نشر الخبر وعنونه "مطعم 7 أكتوبر في بلد بيننا وبينه اتفاق سلام"، وقال الخبر إن "تسمية المطعم بهذا الاسم دليل آخر على تدهور العلاقات بين الأردن وإسرائيل"