وزير الخارجية البريطاني: "إسرائيل تدرس اقتراحا بريطانيا لفتح ميناء أشدود أمام شاحنات المساعدات إلى غزة"

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بعد جولة في الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، إن "إسرائيل تدرس اقتراحا بريطانيا بفتح ميناء أشدود أمام شاحنات المساعدات إلى غزة، لكن الأمر سيتطلب الكثير من الضغط للتوصل إلى اتفاق"وتابع"تم إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة وجلب المزيد من المساعدات وإطلاق سراح الرهائن لدى حركة حماس هناك".

جاءت تصريحات كامرون في مقابلة في إسطنبول، محطته الأخيرة في الجولة، حيث قال "التوصل إلى هدنة نوقف فيها القتال ونبدأ في النظر في كيفية إدخال المساعدات وإخراج الرهائن.. أعتقد أن هناك احتمالا للتوصل لذلك".وأضاف "هذا ما كنت أتحدث عنه في (جولتي في) المنطقة. وأعتقد أننا نحرز بعض التقدم".

وفي السياق بحث وزيرا الخارجية التركي، هاكان فيدان، ونظيره البريطاني، ديفيد كاميرون، الوضع في غزة والحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة «حماس» والوضع الإنساني في القطاع، خلال لقائهما في إسطنبول، الجمعة.

وأكد فيدان ضرورة تحقيق وقف عاجل ودائم لإطلاق النار بقطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ نحو 4 أشهر، والعمل على تنفيذ حل الدولتين.

وقالت مصادر الخارجية التركية إن اللقاء بين فيدان وكاميرون استغرق ساعة ونصف الساعة بالمقر الفرعي لوزارة الخارجية التركية في إسطنبول، وبعده عُقد اجتماع موسع لوفدي البلدين بحضور الوزيرين، حيث جرى البحث في التطورات في غزة والعلاقات التركية البريطانية.