تقريرللوكالة اليهودية يحذر تضاعف عدد الاعتداءات على اليهود في دول العالم منذ هجوم 7 أكتوبر

كشف الوكالة اليهودية في تقرير نشر، اليوم الجمعة، أنه منذ هجوم 7 أكتوبر، تضاعف عدد الاعتداءات على اليهود في دول العالم المختلفة، خصوصاً في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وغيرها من دول أوروبا". وحذرت "من خطورة هذه الاعتداءات وتبعاتها".

ووفقاً للتقرير، الذي نُشر عشية اليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة الذي يصادف السبت الوشيك، "شهد عام 2023 ارتفاعاً بنسبة 10 في المئة في الاعتداءات على اليهود، لكن هذه الاعتداءات قفزت بنسب مذهلة مع نشوب الحرب، فأصبحت الزيادة فيها بنسبة 337 في المئة في الولايات المتحدة وبنسبة 410 في المئة في فرنسا و512 في المئة في بريطانيا و320 في المئة في ألمانيا. وفي العالم بشكل عام ارتفع عدد الاعتداءات بنسبة 235 في المئة".

ورصد التقرير الأحداث التالية في الولايات المتحدة في عام 2023، "ارتفاعاً بنسبة 1200 في المئة في عدد المنشورات في الشبكات الاجتماعية التي تدعو لاستخدام العنف ضد اليهود والإسرائيليين، وارتفاعاً بنسبة 540 في المئة في عدد الإنذارات بزرع عبوة ناسفة في مقرات يهودية".

وفي استطلاعات رأي قال "54 في المئة من الطلبة الجامعيين اليهود في الولايات المتحدة إنهم لا يشعرون بالأمان على حياتهم منذ الحرب في غزة، وهذا ما قاله أيضاً 60 في المئة من يهود فرنسا و80 في المئة من يهود ألمانيا".

وذكر التقرير أن "الممارسات التي قام بها عدد من الشبان، الذين شاركوا في هجوم حماس على البلدات الإسرائيلية المتاخمة لغلاف غزة وتخللته اعتداءات بشعة على المدنيين، أثار موجة غضب عارم في العالم" وتابع"وخرجت مظاهرات احتجاجات كبيرة ضدها. ولكن عندما ردت إسرائيل بالحرب على غزة وبدأت تنتشر صور مرعبة عن الضحايا المدنيين في قطاع غزة، انفجرت مظاهرات تضامن مع الفلسطينيين. ومن جراء ذلك تعرض يهود وعرب ومسلمون لاعتداءات من متطرفين"