واشنطن تعلق مؤقتا التمويل الإضافي المخصص لـ"لأونروا" للاشتباه بضلوعه بعض موظفي الوكالة في هجوم 7 أكتوبر

أعلن المتخدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، اليوم الجمعة، أن "الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء مزاعم بأن 12 من موظفي الأونروا ربما تورطوا في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، وأنها أوقفت تمويلهم مؤقتا"وتابع"لقد علقت وزارة الخارجية مؤقتا التمويل الإضافي للأونروا بينما نقوم بمراجعة هذه الادعاءات والإجراءات التي تتخذها الأمم المتحدة للرد عليها".وأضاف: “يجب على كل من شارك في هجمات 7 أكتوبر الشنيعة أن يحاسب على أفعاله”.

ةوفي السياق قال ميلر إن "الولايات المتحدة تجري اتصالات مع إسرائيل للحصول على مزيد من المعلومات". كما يقول كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي إنه "يشعر بقلق بالغ إزاء هذه الادعاءات ويشير إلى أن الاتحاد على اتصال مع الأونروا"، لكنه لا يعلن عن انقطاع مماثل لتمويلها. وقال جوزيب بوريل في بيان: "نحن على اتصال مع الأونروا، ونتوقع أن تكون شفافة تماما بشأن هذه الادعاءات وأن تتخذ إجراءات فورية ضد الموظفين المتورطين"، متعهدا "بتقييم المزيد من الخطوات واستخلاص الدروس بناء على نتائج". التحقيق الكامل والشامل”.

ومن جهتها قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الجمعة، إنها "فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر التي نفذتها حركة حماس في جنوب إسرائيل. وأضافت أنها قطعت العلاقات مع هؤلاء الموظفين.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني "زودت السلطات الإسرائيلية الأونروا بمعلومات حول الضلوع المزعوم لعدد من موظفي الأونروا في الهجمات المروعة على إسرائيل في السابع من أكتوبر". وتابع "لحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية، اتخذت قرارا بإنهاء عقود