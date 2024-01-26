مسؤولون إسرائيليون: "حماس تضع شروطا غير مقبولة للاتفاق حول الإفراج عن الرهائن"

قال مسؤولون إسرائيليون، إنه "لا توجد حاليا أي شروط تسمح ببدء المفاوضات، والشروط التي قدمتها حماس غير مقبولة"، واشاروا إلى أنه"حتى الوسطاء يفهمون أن هذه الشروط مستحيلة وأن السنوار وحماس صعدوا مطالبهم في المفاوضات. ويطالبون بانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة وضمانات ببقاء حماس في السلطة بعد الحرب".

وفي السياق أكد مسؤول إسرائيلي كبير مشارك في المفاوضات للقناة الإسرائيلية(12)، إنه "لا ينبغي لنا أن نقبل هذه الشروط تحت أي ظرف من الظروف، وإلا فإن جميع دول المنطقة ستدرك أنه يمكن الإطاحة بإسرائيل من خلال احتجاز الرهائن".

تأتي هذه التصريحات قبل ايام قليلة من انعقاد قمة في إحدى العواصم الأوروبية لإطلاق اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس منذ 111 يوما.

ومن المتوقع أن يشارك في القمة رئيس الوزراء القطر ورئيس وكالة المخابرات المركزية ورئيس الموساد، وسيجتمعون في أوروبا لمعرفة ما إذا كان لا يزال من الممكن تحقيق انفراجة نحو التوصل إلى اتفاق، على الرغم من الظروف الصعبة.

أصدرت حماس يوم الجمعة شريط فيديو دعائي يظهر الرهائن الثلاثة، دورون شتاينبراخر، كارينا أريف ودانييلا جلبوع.