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  • مسؤولون إسرائيليون: "حماس تضع شروطا غير مقبولة للاتفاق حول الإفراج عن الرهائن"

مسؤولون إسرائيليون: "حماس تضع شروطا غير مقبولة للاتفاق حول الإفراج عن الرهائن"

مسؤول إسرائيلي مشارك في المفاوضات:"لا ينبغي لنا أن نقبل هذه الشروط تحت أي ظرف من الظروف، وإلا فإن جميع دول المنطقة ستدرك أنه يمكن الإطاحة بإسرائيل من خلال احتجاز الرهائن"

i24NEWS
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مظاهرة نسائية في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الرهائن، 24 يناير 2024
مظاهرة نسائية في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الرهائن، 24 يناير 2024Article 27A of the Israeli copyright law

قال مسؤولون إسرائيليون، إنه "لا توجد حاليا أي شروط تسمح ببدء المفاوضات، والشروط التي قدمتها حماس غير مقبولة"، واشاروا إلى أنه"حتى الوسطاء يفهمون أن هذه الشروط مستحيلة وأن السنوار وحماس صعدوا مطالبهم في المفاوضات. ويطالبون بانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة وضمانات ببقاء حماس في السلطة بعد الحرب".

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وفي السياق أكد مسؤول إسرائيلي كبير مشارك في المفاوضات للقناة  الإسرائيلية(12)، إنه "لا ينبغي لنا أن نقبل هذه الشروط تحت أي ظرف من الظروف، وإلا فإن جميع دول المنطقة ستدرك أنه يمكن الإطاحة بإسرائيل من خلال احتجاز الرهائن".

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تأتي هذه التصريحات قبل ايام قليلة من انعقاد قمة في إحدى العواصم الأوروبية لإطلاق اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس منذ 111 يوما.

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ومن المتوقع أن يشارك في القمة رئيس الوزراء القطر ورئيس وكالة المخابرات المركزية ورئيس الموساد، وسيجتمعون في أوروبا لمعرفة ما إذا كان لا يزال من الممكن تحقيق انفراجة نحو التوصل إلى اتفاق، على الرغم من الظروف الصعبة.

أصدرت حماس يوم الجمعة شريط فيديو دعائي يظهر الرهائن الثلاثة، دورون شتاينبراخر، كارينا أريف ودانييلا جلبوع.

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