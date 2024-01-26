الخطوط الجوية التركية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل حتى 26 أكتوبر من العام الجاري

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، مساء اليوم الجمعة، أنها ستعلق رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 26 أكتوب/ تشرين الأول المقبل. ولم يتم ذكر أي يقين فيما يتعلق باستئناف الاتصالات بين إسرائيل وتركيا مع هذه الشركة.

وتعتبر تركيا من الدول "المعادية" لإسرائيل منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، فيما تدين تركيان بشدة العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

تم اتخاذ القرار من قبل مقر الشركة في تركيا، وفي هذه المرحلة ليس هناك شك في عودة شركة الطيران إلى إسرائيل.

كانت الخطوط الجوية التركية ثاني أكثر شركات الطيران نشاطًا في إسرائيل بعد شركة "ال عال" حتى 7 أكتوبر. قامت الشركة بشكل خاص بتشغيل 15 رحلة يوميًا على الطرق بين إسرائيل وتركيا.

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