القوات الأمريكية تشن ضربات جديدة ضد الحوثيين بعد مهاجمتهم سفينة نفطية بريطانية

قامت القوّات الأميركيّة فجر اليوم السبت بشن ضربات استهدفت موقعا للحوثيّين في اليمن بعد أن هاجموا سفينة نفطيّة بريطانيّة احترقت في خليج عدن، في أحدث هجوم لهم لاستهداف حركة الملاحة البحريّة الدوليّة "تضامنا" منهم مع قطاع غزّة.

وقالت القيادة العسكريّة الأميركيّة في الشرق الأوسط، على منصّة إكس إنّه "عند نحو الساعة 3,45 بالتوقيت المحلّي، شنّت القيادة العسكريّة الأميركيّة في الشرق الأوسط ضربة استهدفت صاروخا حوثيّا مضادّا للسفن كان على وشك الانطلاق في البحر الأحمر"،

وأكدت القيادة أنّ هذا الصاروخ شكّل "تهديدا وشيكا" للمُدمّرات الأميركيّة والسفن التجاريّة في المنطقة.

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وكان قد أعلن المتمرّدون الحوثيّون في اليمن أمسالجمعة استهداف سفينة نفطيّة بريطانيّة في خليج عدن، في إطار الردّ على الضربات الأميركيّة والبريطانيّة على مواقع تابعة لهم ودعما لقطاع غزة الذي يشهد حربا مع إسرائيل.

وأكّد المتحدّث العسكري باسم الحوثيّين العميد يحيى سريع في بيان مقتضب أن "استهداف السفينة النفطيّة البريطانيّة مارلين لواندا في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحريّة المناسبة"، مشيرا إلى أنّ الإصابة كانت "مباشرة ما أدّى إلى احتراقها".

وفي وقت سابق الجمعة أيضا، أسقطت الولايات المتحدة صاروخاً بالستيّاً مضادّاً للسفن أُطلق من "المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن" باتجاه سفينة عسكرية أميركية في خليج عدن، بحسب "سنتكوم".