القوات الأمريكية تشن ضربات جديدة ضد الحوثيين بعد مهاجمتهم سفينة نفطية بريطانية

قامت القوّات الأميركيّة فجر اليوم السبت بشن ضربات استهدفت موقعا للحوثيّين في اليمن بعد أن هاجموا سفينة نفطيّة بريطانيّة احترقت في خليج عدن، في أحدث هجوم لهم لاستهداف حركة الملاحة البحريّة الدوليّة "تضامنا" منهم مع قطاع غزّة.

وقالت القيادة العسكريّة الأميركيّة في الشرق الأوسط، على منصّة إكس إنّه "عند نحو الساعة 3,45 بالتوقيت المحلّي، شنّت القيادة العسكريّة الأميركيّة في الشرق الأوسط ضربة استهدفت صاروخا حوثيّا مضادّا للسفن كان على وشك الانطلاق في البحر الأحمر"،

وأكدت القيادة أنّ هذا الصاروخ شكّل "تهديدا وشيكا" للمُدمّرات الأميركيّة والسفن التجاريّة في المنطقة.