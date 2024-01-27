هذا هو الصاروخ الخارق الذي استخدمه حزب الله لأول مرة ضد إسرائيل هذا الأسبوع

أفاد موقع "العهد" اللبناني اليوم أن حزب الله أطلق لأول مرة منذ بداية التصعيد صاروخا من طراز "فلق 1-2" تجاه إسرائيل. ووفقا لتقارير عربية، استخدم حزب الله هذا الطراز من الصواريخ في حرب لبنان الثانية.

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وطور "فلق 1" في سنوات التسعين من قبل منظمة صناعة الطيران والفضاء في ايران. وبحسب منشورات، الصاروخ من طراز أرض-أرض يبلغ قطره 240 ملم، ويشبه نظام BM-24 الروسي، وبحسب التقديرات فإن وزن الصاروخ يبلغ نحو 111 كيلوغراما، في حين أن وزن الرأس الحربي يبلغ 50 كيلوغرام ومداه الأقصى 10 كيلومترات. ويتم تثبيت الصاروخ على سيارة دفع رباعي خفيفة (4x4).

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أعلن حزب الله أنه استخدم صاروخا موجها جديدا مضادا للدبابات استخدم لضرب هدف عسكري في سلسلة جبال "سولام" في الجليل الأعلى. مع ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أن المنشآة المستهدفة لم تصب، وان شريط الفيديو الذي نشره حزب الله ليس جديدا وتم تعديله واعداده. وذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية أن هذا الطراز من الصواريخ يمكنه نقل صور مساره ويمكنه الطيران بشكل قوسي والوصول الى الأهداف المخفية. في حين ذكرت صحيفة الميادين أن المنظومة روسية الصنع تم تعديلها في ايران وهي تشبه الكورنيت.