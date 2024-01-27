بسبب التصريحات الإسرائيلية في لاهاي حول معبر رفح:"مصر فكرت بإعادة سفيرها من إسرائيل"

تشهد العلاقات بين إسرائيل ومصر خلال الآونة الأخيرة بأدنى مستوياتها منذ الحرب في غزة، حيث أن مسؤولين من كلا الجانبين يتبادلان التهم ويقتربان من النقطة التي سيكون خلالها من الصعب رأب هذا الصدع.

وتطرقت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الى جذور هذه الخلافات. حيث أن أحد هذه الأسباب هي تصريحات لعدد من وزراء ونواب الكنيست بينهم الوزيرين بتسلئيل سموتريش وايتمار بن غفير. عن التهجير الطوعي لسكان غزة- وهو الاقتراح الذي طرحه لأول مرة النائب داني دانون في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي.

وفي وقت سابق من هذا لأسبوع أفيد أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حاول المبادرة لمكالمة هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لكن رفض طلبه،ولم تستجب السلطات المصرية لطلب مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الذي بادر الى الأمر.

ونقل التقرير اقتباسات لمسؤولين مصريين قالوا إن نتنياهو يواصل ممارسة الضغوط على مصر لإدخال لاجئين من غزة بأعداد كبيرة. وأضاف المسؤولون أن الرئيس السيسي ومسؤولين بالجيش المصري عبروا عن مخاوف من الخطاب الإسرائيلي عن التهجير الطوعي، حيث أنه من بين أمور الأخرى طرح حيار نقل قسم من سكان غزة الى مصر.

وأفيد أن جهاز المخابرات المصرية لم تجد أي دليل على خطة من هذا القبيل-طرد الفلسطينيين من غزة- لكن هذه التصريحات وفقا لهؤلاء المسؤولين أقنعت الحكومة المصرية بأنها على ما يبدو توجد "خطة إسرائيلية سرية"، ولم يصل اي رد من إسرائيل عن هذا الموضوع.

وقالت المصادر إن مصر قالت إن أي محاولة لنقل الفلسطينيين إلى أراضيها ستؤدي إلى "قطيعة" في العلاقات بين البلدين، فيما حذرت أيضًا من هذا الموضوع.

وصرح محمد أنور السادات عضو البرلمان السابق وابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات للصحيفة "منذ أن بدأت الحرب في غزة. هذا ليس جيدا. هذا يبدو أنه يوجد عدم ثقة بين الجانبين.

وأثر أمر آخر على العلاقات بين البلدين عو معبر رفح وانتقال المساعدات الإنسانية الى غزة. وقال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير في المقال إن "مصر قامت بعمل جيد من خلال فحص البضائع التي دخلت غزة". في حين أن مسؤولين مصريين رفضوا هذه الاتهامات.

عمليا، الغضب المصري على إسرائيل تضاعف في الأسبوعين الأخيرين بعد تصريحات طاقم الدفاع في المحكمة الدولية الجنائية في لاهاي والاتهام القاطع وفرض المسؤولية على مصر بعدم إدخال مساعدات إنسانية كافية الى قطاع غزة. في الايام بعد المحكمة اقتبست وسائل اعلامية وعربية بصورة متكررة تصريحات المحامي في فريق الدفاع الإسرائيلي، كريستوفر ستيكر، قوله في ذلك الوقت إن "الدخول إلى قطاع غزة من مصر يخضع للسيطرة المصرية، وليس على إسرائيل أي التزام بموجب القانون الدولي للسماح بالدخول إلى غزة من أراضيها".

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن هذه الأمور قادت الى اجتماع لمسؤولين استخباراتيين وأمنيين مصريين ناقشوا خلاله امكانية اعادة سفيرهم في إسرائيل. لكن بعد خمس ساعات من النقاس، قرروا أنه من الأفضل إصدار بيان يرفض هذه الادعاءات - وذلك لتجنب المزيد من التصعيد في العلاقات، ولترك فرصة مستقبلية لتهدئة النفوس.