تصاعد التوترات بين إسرائيل ومصر:"مخاوف من هجرة جماعية وتباين في العلاقات الاقتصادية"| تقرير

تشهد العلاقات بين إسرائيل ومصر، في الأسابيع الأخيرة، تصاعدًا في التوترات، حيث أكد مسؤولون كبار في إسرائيل، مساء السبت، على احتمالية نشاط في منطقة رفح خلال المرحلة الثالثة من الحرب الحالية. وقد نقلت تلك الرسالة إلى القاهرة عبر قنوات مختلفة، مما أثار "قلقًا" في مصر بشأن احتمالية هجرة جماعية للفلسطينيين إلى سيناء.

وصفت إسرائيل هذه الخطوة بأنها "مؤقتة"، مؤكدة على أنها لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن بقائها هناك بعد العملية الحالية، التي لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها بعد.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت توترًا كبيرًا، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، وفقًا لتصريحات مسؤولين مصريين نقلتها صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم. وعلى الرغم من المناقشات في مصر بشأن إعادة السفير من إسرائيل، إلا أن هذه الأحداث تأتي في ظل اتهامات إسرائيل للقاهرة بالمسؤولية عن فشل تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح.

وبدأت الخلافات بين البلدين عندما رفضت مصر إدانة المذبحة التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، واستمرت الخلافات بعد حادثة استهداف قنبلة إسرائيلية لأهداف في رفح، مما أدى إلى إصابة عدد من مسؤولي الأمن المصريين. ومن جانبها، اتهمت إسرائيل مصر بالسماح لحركة حماس بتهريب الأسلحة عبر حدودها، لكن مصر نفت هذه الاتهامات.

إلى جانب ذلك، أحدثت الحرب أضرارًا بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث توقفت السياحة الإسرائيلية في سيناء بعد الحرب، وتراجعت عائدات مصر من تشغيل قناة السويس بسبب الحصار الحوثي المستمر على سيناء ومرور السفن في البحر الأحمر. وفقًا للصحيفة الأمريكية، خسرت مصر هذا العام حوالي 40% من دخلها من عبور قناة السويس مقارنة بالعام الماضي، مما يهدد بتكبد خسائر مالية هائلة في حال استمرار الأزمة في البحر الأحمر.