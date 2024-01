هل دعم ايران العسكري للنظام السوداني يمكن أن يقلق إسرائيل؟

زودت ايران النظام العسكري الحاكم في السودان برئاسة البرهان طائرات مسيرة هجومية من طراز"مهاجر 6" وفقا لما أفادت به وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، ويشار الى أن البرهان بدأ قبل أربع سنوات عملية تطبيع للعلاقات مع إسرائيل والتي لم تتقدم بصورة كبيرة جراء الأحداث الأمنية والسياسية غير المستقرة في السودان.

