هل دعم ايران العسكري للنظام السوداني يمكن أن يقلق إسرائيل؟

زودت ايران النظام العسكري الحاكم في السودان برئاسة البرهان طائرات مسيرة هجومية من طراز"مهاجر 6" وفقا لما أفادت به وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، ويشار الى أن البرهان بدأ قبل أربع سنوات عملية تطبيع للعلاقات مع إسرائيل والتي لم تتقدم بصورة كبيرة جراء الأحداث الأمنية والسياسية غير المستقرة في السودان.

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ونقلت هيئة البث الرسمية "كان" عن مسؤول مقرب من النظام العسكري في السودان إن "الخرطوم ستضطر للتعاون مع أي جهة معنية بتزويدها بالسلاح، بسبب دعم عدد من الدول قوات حميدتي بالمال والسلاح".

ووفقا لهذا المسؤول :"حاليا الفرصة كبيرة لكل من يساعد السودان بالعلن والخفاء، كنا نتوقع أن نحصل على هذه المساعدة من إسرائيل، كانت هذه ستكون فرصة لاختراق حقيقي بالعلاقات، لكن هذا لم يحدث، وبقيت البلاد بدون دعم وتوجهت الى ايران والتي استغلت الفرصة بعد أن تخلى أصدقاء السودان عنها. رغم أننا نتحفظ من العلاقات مع هذه الدولة- لكن لمصلحة السودان، سنتحالف حتى مع الشيطان".

ويشار الى انه منذ شهر ابريل/نيسان الماضي، تدور في السودان حرب دموية متواصلة بين الجيش السوداني تحت قيادة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبة محمد دقلو الملقب بحميدتي والذي حاول الانقلاب على البرهان بالاستعانة بقواته والمعروفة باسم "قوات الدعم السريع"، وتتمتع السودان بموقع استراتيجي هام في شمال افريقيا قبالة شواطئ البحر الأحمر وهو ما حث قوات اقليمية ودولية التدخل بالحرب من بينها ايران.