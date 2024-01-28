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هل دعم ايران العسكري للنظام السوداني يمكن أن يقلق إسرائيل؟

يأتي هذا التساؤل بعد تزويد ايران لنظام البرهان بطائرات مسيرة هجومية من طراز "مهاجر 6"

i24NEWS
دقيقة 1
عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان AP Photo/Aron Ranen

زودت ايران النظام العسكري الحاكم في السودان برئاسة البرهان طائرات مسيرة هجومية من طراز"مهاجر 6" وفقا لما أفادت به وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، ويشار الى أن البرهان بدأ قبل أربع سنوات عملية تطبيع للعلاقات مع إسرائيل والتي لم تتقدم بصورة كبيرة جراء الأحداث الأمنية والسياسية غير المستقرة في السودان. 

https://twitter.com/i/web/status/1743936736902717757

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ونقلت هيئة البث الرسمية "كان" عن مسؤول مقرب من النظام العسكري في السودان إن "الخرطوم ستضطر للتعاون مع أي جهة معنية بتزويدها بالسلاح، بسبب دعم عدد من الدول قوات حميدتي بالمال والسلاح". 

ووفقا لهذا المسؤول :"حاليا الفرصة كبيرة لكل من يساعد السودان بالعلن والخفاء، كنا نتوقع أن نحصل على هذه المساعدة من إسرائيل، كانت هذه ستكون فرصة لاختراق حقيقي بالعلاقات، لكن هذا لم يحدث، وبقيت البلاد بدون دعم وتوجهت الى ايران والتي استغلت الفرصة بعد أن تخلى أصدقاء السودان عنها. رغم أننا نتحفظ من العلاقات مع هذه الدولة- لكن لمصلحة السودان، سنتحالف حتى مع الشيطان". 

ويشار الى انه منذ شهر ابريل/نيسان الماضي، تدور في السودان حرب دموية متواصلة بين الجيش السوداني تحت قيادة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبة محمد دقلو الملقب بحميدتي والذي حاول الانقلاب على البرهان بالاستعانة بقواته والمعروفة باسم "قوات الدعم السريع"، وتتمتع السودان بموقع استراتيجي هام في شمال افريقيا قبالة شواطئ البحر الأحمر وهو ما حث قوات اقليمية ودولية التدخل بالحرب من بينها ايران. 

 

 

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