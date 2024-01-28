تركيا: مقتل شخص في هجوم مسلح على كنيسة باسطنبول

كشف وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، اليوم الأحد، عن مقتل شخص في هجوم مسلّح على كنيسة إيطالية في إسطنبول، خلال الاحتفال بمراسم دينية.

وقال الوزير إن الهجوم نفّذه مسلحان ملثّمان صباح اليوم الأحد، واستهدف كنيسة سانتا ماريا الرومانية الكاثوليكية في منطقة ساريير باسطنبول.

وأضاف الوزير أن السلطات التركية فتحت تحقيقًا فوريًا لكشف ملابسات الهجوم على الكنيسة، مشيرًا إلى أن الضحية الذي قتل كان يشارك في المراسم وتوفي بعد الهجوم المسلّح.