قائد كتيبة بالجيش الإسرائيلي لـi24NEWS: نستخلص العبر من معارك غزة لتفادي الأخطاء بمواجهة حزب الله

في هضبة الجولان قام الجيش الإسرائيلي بتدريب واسع وتجهيز المنطقة لحرب برية ، وحفر خلال ذلك خنادق وخلق بيئة شبيهة تحاكي سيناريو حرب مع حزب الله ، لكن اللافت هذه المرة في تصريحات لقائد الكتيبة : أن إسرائيل تتجهز للهجوم لا للدفاع وعليه يقوم الجيش بمحاكاة هذا السيناريو على تضاريس وجغرافيا المكان.

لا يستخف الجيش الإسرائيلي بقدرات حزب الله ، وهذا ما لمسناه خلال حديثي مع الجنود أو كما جاء في التقرير المصور ، إذ تختلف المعركة هذه المرة عن حرب عام 2006، يقول بعض الجنود إن حزب الله خاض معارك برية قاسية في سوريا جعلته في جهوزية عالية وذات خبرة في المواجهة المباشرة تحديدا قوة الرضوان التي تعتبر قوة النخبة في حزب الله .

وتعتبر إسرائيل أن قدرات حزب الله الصاروخية وامتلاكه أسلحة دقيقة غيرت من قواعد الاشتباك والمواجهة ، لذلك يستعد الجيش الإسرائيلي لمواجهة تختلف عن مواجهة 2006 .

نائب قائد كتيبة في وحدة المشاة (أ) قال لمراسلنا أدهم حبيب الله إن هناك استخلاص للعبر يقوم بها الجيش في حربه البرية في غزة ويحاول تفاديها في حربه المستقبلية مع حزب الله ، علما أن إسرائيل لم تخض حربا برية واسعة منذ حرب لبنان الثانية .

اللافت في هذه المناورات تبدو وكأنها تحمل رسائل إسرائيلية لحزب الله لردعه أو تهديده من خلال جهوزية الجيش ، فيما ذكرت بعض المصادر أن تدريبات الجيش هذه، هي محاولات للضغط على الجبهة الداخلية في لبنان من أجل ردع حزب الله عن القيام بأي عمل عسكري وتطبيق القرار 1701 .