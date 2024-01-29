"البرج 22".. تفاصيل عن القاعدة العسكرية السرية التي قتل فيها 3 جنود أمريكيين في الأردن

ذكرت شبكة "سي أن أن" وصحيفة "وول ستريت جورنال" أن الموقع الذي قُتل في 3 جنود أميركيين، أمس الأحد، في هجوم بطائرة مسيرة يسمى "البرج 22"، وهو موقع عسكري صغير في الأردن، بالقرب من حدود البلاد مع سوريا.

ولا يعرف عن البرج 22 سوى القليل، ويقع البرج 22 بالقرب من قاعدة التنف في جنوب شرق سوريا، حيث تعمل قوات أميركية مع قوات محلية على محاربة مسلحي تنظيم "داعش"، وفق صحيفة وول ستريت جورنال.

كما أنه لا يعرف على وجه الدقة عدد العسكريين الأمريكيين في "البرج 22" ولا يعرف أيضا نوع الأسلحة والدفاعات الجوية الموجودة بداخله، فيما أشارت "أسوشيتد برس" إلى أن حوالي 3000 جندي أمريكي يتمركزون في الأردن.

وتقول "نيويورك تايمز" إن نحو 2000 جندي يتمركزون في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن، بالإضافة إلى قوات العمليات الخاصة والمدربين العسكريين وأفراد الدعم للقاعدة الأميركية في التنف بسوريا.

وقتل 3 من عناصر الجيش الأميركي، وأصيب 34 على الأقل، أمس الأحد، في هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا، حمّل الرئيس جو بايدن مسؤوليته لفصائل مدعومة من إيران وتوعد بالرد.