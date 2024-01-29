اصيب إسرائيلي (20 عاما) بصورة خطيرة جراء عملية دهس في مدينة حيفا بالقرب من قاعدة عسكرية في المدينة. .

خلفية الحدث قيد المراجعة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة اصطدم منفذ العملية بسور القاعدة العسكرية في المدينة، وثم خرج من مركبته مع فأس تجاه بوابة القاعدة العسكرية وتم تحييده، وتوفي في موقع العملية.

ويظهر في الصور المنتشرة منفذ العملية الذي تم تحييده ولم يتم الاعلان عن هويته بعد وهو ملقى على الشارع وبجانبه الفأس وجنود، وتظهر بالصور التي استخدمت بالعملية.

ووفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي منفذ العملية تم تحييده من قبل مقاتلين وضابط في المكان. نجمة داوود الحمراء أفادت بأن الشاب المصاب بعملية الدهس يعاني من إصابات خطيرة في قدمية ونقل الى المستشفى ولا توجد مخاوف على حياته.