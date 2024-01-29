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اصابة إسرائيلي بصورة خطيرة جراء عملية دهس قرب قاعدة عسكرية في حيفا

فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في أعقاب وقوع حادثة في مدينة حيفا شمال إسرائيل حيث تم الهجوم بفأس على جندي بينما تم تحييد المنفذ

i24NEWS
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موقع الهجوم المشتبه بوقوعه على خلفية قومية في حيفا، 29 يناير، 2024.
موقع الهجوم المشتبه بوقوعه على خلفية قومية في حيفا، 29 يناير، 2024.Used under Israeli copyright law 27A

اصيب إسرائيلي (20 عاما) بصورة خطيرة جراء عملية دهس في مدينة حيفا بالقرب من قاعدة عسكرية في المدينة. .

خلفية الحدث قيد المراجعة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة اصطدم منفذ العملية بسور القاعدة العسكرية في المدينة، وثم خرج من مركبته مع فأس تجاه بوابة القاعدة العسكرية وتم تحييده، وتوفي في موقع العملية. 

ويظهر في الصور المنتشرة منفذ العملية الذي تم تحييده ولم يتم الاعلان عن هويته بعد وهو ملقى على الشارع وبجانبه الفأس وجنود، وتظهر بالصور التي استخدمت بالعملية. 

ووفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي منفذ العملية تم تحييده من قبل مقاتلين وضابط في المكان. نجمة داوود الحمراء أفادت بأن الشاب المصاب بعملية الدهس يعاني من إصابات خطيرة في قدمية ونقل الى المستشفى ولا توجد مخاوف على حياته. 

 

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