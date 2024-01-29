إيران تعدم 4 أشخاص أدينوا بالتعاون والتجسس لصالح إسرائيل

أفادت وكالة الأنباء التابعة للسلطة القضائيّة في إيران، أن إيران، أعدمت اليوم الاثنين، شنقًا 4 رجال دينوا بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" في إطار خطّة لتخريب موقع دفاعي إيراني.

وذكرت وكالة "ميزان أونلاين" أن المتهمين الأربعة أوقفوا في 23 يوليو/تمّوز 2022 أثناء إعدادهم لصالح الموساد عملية ضد مركز تابع لوزارة الدفاع في أصفهان، المدينة الكبيرة في وسط إيران.

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وكانت إيران أعدمت في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي 4 أشخاص آخرين، وصفتهم بـ"المخربين"، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

وحينها، قالت وكالة ميزان إن السلطات أعدمت 4 "مخربين" على صلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد".

مدير المنظمة غير الحكومية لحقوق الإنسان في إيران، محمود أميري مقدم، أعرب عن تعازيه، وأكد أن الاعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب ودون محاكمة عادلة.

ودعا المجتمع الدولي إلى "إظهار رد عملي على عمليات الإعدام اليومية التي لا هوادة فيها من قبل الجمهورية الإسلامية، وأصغر رد من [الأمم المتحدة] مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان على عمليات الإعدام اليوم يجب أن يكون إلغاء نائب المفوض السامي ندى رحلة الناشف إلى إيران".

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وبحسب بيانه، أعدمت السلطات الإيرانية 65 شخصا منذ بداية عام 2024.