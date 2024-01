إيران تعدم 4 أشخاص أدينوا بالتعاون والتجسس لصالح إسرائيل

أفادت وكالة الأنباء التابعة للسلطة القضائيّة في إيران، أن إيران، أعدمت اليوم الاثنين، شنقًا 4 رجال دينوا بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" في إطار خطّة لتخريب موقع دفاعي إيراني.

وذكرت وكالة "ميزان أونلاين" أن المتهمين الأربعة أوقفوا في 23 يوليو/تمّوز 2022 أثناء إعدادهم لصالح الموساد عملية ضد مركز تابع لوزارة الدفاع في أصفهان، المدينة الكبيرة في وسط إيران.