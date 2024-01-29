تقارير أولية: 6 قتلى بينهم مقاتلون موالون لطهران في قصف إسرائيلي قرب دمشق

ذكرت قناة العربية الإخبارية يوم الاثنين أن الهجوم الأخير الذي نسبته إلى إسرائيل في دمشق كان يستهدف على وجه التحديد مواقع مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وتقع هذه المواقع في منطقة السيدة زينب الشيعية جنوب العاصمة السورية.

ووفقا لقناة الحرة فقد قتل 6 اشخاص في الغارة بينما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية في وقت سابق بمقتل شخصين وإصابة عدد آخر في غارات إسرائيلية قرب مرقد السيدة زينب في سوريا.