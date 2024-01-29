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  • تقارير أولية: 6 قتلى بينهم مقاتلون موالون لطهران في قصف إسرائيلي قرب دمشق

تقارير أولية: 6 قتلى بينهم مقاتلون موالون لطهران في قصف إسرائيلي قرب دمشق

ووفقا لقناة الحرة فقد قتل 6 اشخاص في الغارة بينما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية في وقت سابق بمقتل شخصين وإصابة عدد آخر في غارات إسرائيلية قرب مرقد السيدة زينب في سوريا

i24NEWS
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رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس يتفقد الأضرار التي لحقت بمدرج مطار دمشق الدولي على مشارف العاصمة السورية في 13 أكتوبر 2023 بعد غارة جوية إسرائيلية.
رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس يتفقد الأضرار التي لحقت بمدرج مطار دمشق الدولي على مشارف العاصمة السورية في 13 أكتوبر 2023 بعد غارة جوية إسرائيلية.SANA/AFP

ذكرت قناة العربية الإخبارية يوم الاثنين أن الهجوم الأخير الذي نسبته إلى إسرائيل في دمشق كان يستهدف على وجه التحديد مواقع مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وتقع هذه المواقع في منطقة السيدة زينب الشيعية جنوب العاصمة السورية.

ووفقا لقناة الحرة فقد قتل 6 اشخاص في الغارة بينما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية في وقت سابق بمقتل شخصين وإصابة عدد آخر في غارات إسرائيلية قرب مرقد السيدة زينب في سوريا.

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