الجيش الإسرائيلي يكتشف نفقا مسلحا لحماس تحت مقبرة في خان يونس

قال الجيش الإسرائيلي إن إحدى فرقه داهمت بنجاح "نفقًا رئيسيًا تحت الأرض تابع لحركة حماس، يقع تحت مقبرة بني سهيلة في منطقة خان يونس. وعثرت القوات خلال العملية على عدد من المسلحين المتواجدين في النفق وقامت بتحييدهم.

"ويبلغ طول النفق، وهو عبارة عن بناء معقد قامت به محركة حماس، حوالي كيلومتر واحد وعمقه 20 مترًا. وكانت مجهزة بعبوات ناسفة، وأبواب منزلقة، بالإضافة إلى أبواب مصممة لمقاومة الانفجارات. كما عثرت القوات على مكتب استخدمه قائد لواء خان يونس لتنسيق هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، وغرفة عمليات، ومركز للقيادة والسيطرة، ومقر لكبار مسؤولي حماس".

وقال الجيش في بيان إن "النفق كان بمثابة قاعدة لتوجيه الهجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي، فوق وتحت الأرض. ونتيجة التحقيق، تم تدمير النفق من قبل وحدات ياهالوم الهندسية الخاصة.