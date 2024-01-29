تقرير: مصر طالبت الحوثيين الإعلان مجددا أن هجماتهم ضد إسرائيل

افادت صحيفة "العربي الجديد" اليوم نقلا عن مصادر مصرية أن القاهرة طلبت من الحوثيين في اليمن الإعلان مجددا أن نشاطاتهم موجهة فقط ضد إسرائيل، وذلك حتى يشجعوا سفنا ليست لها علاقة مع إسرائيل أن تواصل المرور من قناة السويس.

كما طلبت القاهرة أيضا منهم التقليل من "مستوى نشاطاتهم العسكرية" في البحر الأحمر بعد الانخفاض بحركة السفن في قناة السويس والتأثير السلبي على مدخولاتها. هي ضغطت أيضا على ايران لمنع تدهور أمني في المنطقة.

ووفقا للمصادر، أجرت مصر اتصالات مع الحوثيين عن طريق قنوات أمنية، لكنهم رفضوا طلبات المسؤولين المصريين بالعمل بشكل متقطع وليس بشكل منتظم. على وجه الخصوص بعد الرسالة التي نقلوها واستوعبت في العالم، والتي مفادها بأنهم يريدون فقط السفن المرتبطة مع إسرائيل أو التي في طريقها الى إسرائيل.

مصر قامت أيضا بتمرير رسالة الى ايران بأن توسيع نشاطات الحوثيين سيؤدي الى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد وحثت طهران على منع التدهور الأمني في المنطقة.