تقرير: "إسرائيل استهدفت منشآت في دمشق كانت تزود حماس بالذخيرة"

أفادت وسائل إعلام عربية عن "مقتل شخصين وإصابة عدد آخر في هجوم إسرائيلي جنوب دمشق، واستهدفت الغارات منشآت تزود حماس بالذخائر في سوريا"، وذكرت قناة "الحدث" السورية أن "الهجوم استهدف مقر الحرس الثوري الإيراني، وتم تنفيذه في مكان غير بعيد عن المكان الذي قُتل فيه مسؤول كبير في الحرس الثوري، رازي موسوي"

ومن جهتها قالت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن وسائل إعلام سورية قولها، إن "عدد من المستشارين الإيرانيين ومدنيين قتلوا في هجوم إسرائيلي جنوبي دمشق"، فيما سبق أن قالت وسائل إعلام سورية إن "4 قتلى سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف مزرعة بمحيط منطقة السيدة زينب في دمشق"

وأشارت إلى أن "اعتداء إسرائيليا بـ3 صواريخ استهدف مزرعة في محيط منطقة السيدة زينب وأن الدفاعات الجوية تصدت لما وصفته بالعدوان".

وفي السياق ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن "الهجوم على منطقة السيدة زينب استهدف مقرا استشاريا إيرانيا"، وأن تقارير أولية تشير إلى سقوط عدد من القتلى"