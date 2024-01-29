مسؤول أمريكي يوضح فشل تصدي القوات الأمريكية للمسيرة بهجوم "البرج 22" في الأردن بسبب غريب

بعد يوم من الهجوم القاتل بطائرة مسيرة الذي استهدف قاعدة أمريكية في الأردن وأدى الى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين، يشير البنتاغون بإصبع الاتهام إلى المجموعة العراقية المسلحة والموالية لإيران "كتائب حزب الله" العراقية وإلى إيران نفسها. في حين تطرق تقرير الى السبب الذي منع الولايات المتحدة من التصدي لهجوم الطائرة المسيرة.

وقال البنتاغون "للهجوم بطائرة مسيرة في الأردن توجد بصمات لكتائب حزب الله العراقية" وتابع :"نعرف أن ايران تمول التنظيمات التي تهاجم جنودا أمريكيين" مع ذلك يعتقد البنتاغون أن ايران غير معنية بالحرب مع الولايات المتحدة- وقالوا إن الأمريكيين أنفسهم لا يرغبون بحرب من هذا القبيل ، وقالت صابرينا سينج المتحدثة باسم البنتاغون "نحن لا نبحث عن حرب لكننا سنرد على الهجوم ضد قواتنا".

وفي غضون ذلك، نشر مساء اليوم أسماء الجنود الثلاثة الذين قتلوا في الهجوم بينهم جنديتان. ووصل الثلاثة من وحدة عسكرية في جورجيا وهم : ويليام جيروم ريبس (46 عاما)، كاندي ليدون ساندرس (24 عاما) وبراونا الكسندريا موفت (22 عاما).

ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم تفاصيلا جديدة عن الهجوم وعن الفشل بالتصدي له. وقال مسؤولون في الولايات المتحدة أن السبب الأساسي للفشل الدفاعي كان بلبلة ما بسبب أنه بالوقت الذي حلقت فيه المسيرة المعادية تجاه هدفها الى "البرج 22"، كانت مسيرة أمريكية أخرى بطريق عودتها الى القاعدة. وكان من الصعب على الجنود الأمريكيين التمييز إن كان الحديث يدور عن مسيرة للعدو أو المسيرة الأمريكية التي تعود لهم.

وقال هؤلاء المسؤولين إن المسيرة ارسلت من العراق من قبل مجموعة مسلحة مدعومة من ايران. مع ذلك، أوضح مسؤول كبير في جهاز الأمنن الأمريكي أن الولايات المتحدة لا زالت منشغلة بالبحث عن أدلة بأن ايران هي من وجهت الهجوم. وأعلن البنتاغون أن عدد الإصابات جراء الهجوم تجاوز الأربعين إصابة.

ويشار الى ايران نفت اي علاقة لها بالهجوم، وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر قاني أن المزاعم عن تورط ايران هي اتهامات عارية عن الصحة تهدف الى جر الولايات المتحدة الى حرب جديدة في المنطقة.