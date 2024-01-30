نيوزيلندا تعلن تعليق تمويلها لوكالة"أونروا"

أعلنت نيوزيلندا تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، بعد الاشتباه في مشاركة موظفي الوكالة في هجوم 7 أكتوبر.

وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر ليكسون إن "الادعاءات المقدمة خطيرة للغاية. ومن المهم أن يتم التحقيق فيها بشكل كامل".

ومن جهته رد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على مزاعم إسرائيل بأن موظفين في وكالة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (UNRA) شاركوا في الهجوم الذي ارتكبته حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر. ووفقا له، فإن "الاتهامات ذات مصداقية كبيرة". وأضاف بلينكن أن "الادعاءات ضد الوكالة مثيرة للقلق للغاية. ولم تكن لدى الولايات المتحدة القدرة على التحقيق في الادعاءات بنفسها، لكنها ستنظر بعناية في الخطوات التي تتخذها الأونروا لضمان التحقيق الكامل في هذه الادعاءات".

وكانت إحدى عشرة دولة أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وألمانيا واليابان، بالفعل عن دعمها المالي لوكالة الأمم المتحدة في الأيام الأخيرة.