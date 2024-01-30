تقرير: مدير الشاباك الإسرائيلي زار القاهرة و"ناقش الوضع على محور فيلادلفيا، وفي الحرب في غزة وصفقة التبادل مع حماس"

في محاولة لمعالجة التوترات المتزايدة بين إسرائيل ومصر بشأن الصراع المستمر في غزة، سافر مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي( الشاباك) رونين بار، إلى القاهرة لإجراء محادثات مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل.فيما قال موقع"أكسيوس"نقلا عن مسؤولين إسرائيليين إن "رئيس الشاباك ناقش في القاهرة قضايا بعيدة عن صفقة تبادل المحتجزين مع حركة حماس، بينها الوضع على محور فيلادلفيا وتعاون البلدين لمنع تهريب الأسلحة إلى غزة".

وأضاف الموقع أن المسؤولين الأمنيين بحثا أيضاً الخطط المحتملة للوضع في غزة بعد الحرب.

ومن جهته ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري عن مسؤولَين إسرائيليين، صباح اليوم الثلاثاء، قولهما إن "رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) زار العاصمة المصرية القاهرة، أمس الاثنين، حيث التقى رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل في خضم توتر في العلاقات بين البلدين بسبب الحرب في قطاع غزة".

وقال الموقع إن"الرجلين بحثا خلال الزيارة التي أعقبت مشاركة البلدين في اجتماع بباريس حول صفقة محتملة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة إمكانية أن يوسّع الجيش الإسرائيلي عملياته الحالية التي بدأها قبل 115 يوماً في غزة لتشمل مدينة رفح على حدود مصر مع القطاع".وتابع "تخشى مصر أن تتسبب عملية إسرائيلية من هذا النوع وبهذا القرب من حدودها حيث محور فيلادلفيا في تدفق أعداد كبيرة من الفلسطينيين على شبه جزيرة سيناء".