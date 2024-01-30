حركة حماس تشدد على"انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة قبل التوصل إلى اتفاق"

قالت قطر إنها ستعرض على حماس الصفقة المقترحة للهدنة وإكلاق سراح الأسرى والرهائن، فيما أعلنت إسرائيل تحفظها عن شروط واردة فيها، ومن جهتها شدد حماس على "انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة قبل التوصل إلى اتفاق"، على ما يوحي بأن الأيام المقبلة ستشهد تسارعاً لجهود حل العقد الأخيرة التي تمنع اكتمالها.

وفي بيان مشترك مع "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، أكد طاهر النونو، المسؤول الكبير في حماس، على السعي إلى "وقف كامل وشامل لإطلاق النار في غزة، وليس هدنة مؤقتة، بمجرد توقف العدوان الإسرائيلي".

وأعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس الإثنين، أنه "سيتم عرض مقترح على حماس لوقف القتال في غزة وإطلاق سراح الرهائن". وفي هذا الإطار، قال قيادي في حماس إن "الحركة ستتعامل مع أي مبادرة بجدية" وأضاف أن "أي ترتيبات يجب أن تفضي إلى إنهاء الحرب"

وجاءت هذه التطورات بعدما أوردت شبكة تلفزيون "إن بي سي" الأميركية أن مفاوضين من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر اتفقوا في الاجتماع، الذي عقد في باريس أول من أمس، على إطار عمل لإنجاز صفقة جديدة لتبادل الأسرى والمحتجزين. ونقلت عن مصدر مطلع أن الاتفاق يشمل وقفاً تدريجياً لإطلاق النار في غزة أو هدنة تصل إلى 45 يوماً، وإيصال المساعدات لسكان القطاع، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين. وأضافت أن الإطار الذي توصل إليه مفاوضو الدول الأربع يشمل إطلاق المحتجزين الأميركيين والإسرائيليين المتبقين في غزة على مراحل، والبدء بالنساء والأطفال، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى تنص على الإفراج عن 35 محتجزاً لدى حماس.

من جهتها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "مجلس الحرب يفترض أن يكون قد ناقش الصفقة الليلة المنصرمة" وأوضحت أن "الصفقة المعروضة تشمل إطلاق سراح ما بين 100 و250 أسيراً فلسطينياً مقابل كل محتجز إسرائيلي لدى حماس". لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى ذلك، وقال إن "التقارير المتعلقة بصفقةالأسرى غير دقيقة، وتحتوي على شروط غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل".