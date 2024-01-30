الممثل الدائم لإيران في الأمم المتحدة لمجلس الأمن: "لسنا مسؤولين عن أفعال أي مجموعة أو أفراد بالمنطقة"

نفى الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، أن تكون بلاده "مسؤولة عن إجراءات أي فرد أو مجموعة في المنطقة"، وقال: «إيران ترفض بشكل قاطع مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة. كما أكدنا سابقا في مراسلاتنا، بما في ذلك الرسائل المؤرخة في 4 ديسمبر /كانون الأول) المنصرم و2 يناير /كانون الثاني الجاري 2024".

وأضاف: "لا توجد أي مجموعة تابعة للقوات المسلحة الإيرانية، سواء في العراق أو سوريا أو أي مكان آخر، تخضع للسيطرة المباشرة أو غير المباشرة لإيران أو تعمل بالنيابة عنها. لذلك فإن إيران ليست مسؤولة عن إجراءات أي فرد أو مجموعة في المنطقة».

وذكرت وكالة "إرنا" أن سعيد إيرواني قال "في رسالة بعث بها إلى نظيره الفرنسي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن إن الادعاءات بتورط إيران في هجمات ضد أفراد ومنشآت أميركية في العراق وسوريا "تتضمن إشارات غير مبررة ولا أساس لها من الصحة".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن مقتل ثلاثة من جنوده في هجوم استهدف مبنى تابعا لقاعدة التنف على الحدود السورية الأردنية.