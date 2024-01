تقرير: توقعات برد أمريكي قوي على هجوم البرج 22 في الأردن

من المتوقع أن يكون رد الولايات المتحدة على هجوم الطائرات المسيرة على قاعدتها في الأردن البرج 22 والذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين قبل يومين أقوى من الهجمات التي نفذت في الشرق الأوسط ، وذلك وفقا لمصادر تحدثت مع "سي ان ان" اليوم الثلاثاء.

وفي الوقت نفسه أكدت المصادر أن البيت الأبيض والبنتاغون غير مهتمين بإحداث حرب واسعة النطاق ضد ايران رغم أن المجموعات المسلحة المدعومة منها نفذت أكثر من 160 هجوم ضد القواعد الأمريكية في سوريا والعراق منذ تشرين ثاني/أكتوبر الماضي.