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تقرير: توقعات برد أمريكي قوي على هجوم البرج 22 في الأردن

وأسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الهجوم بطائرة مسيرة على قاعدة البرج 22

i24NEWS
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الرئيس جو بايدن
الرئيس جو بايدنAP Photo/Evan Vucci

من المتوقع أن يكون رد الولايات المتحدة على هجوم الطائرات المسيرة على قاعدتها في الأردن البرج 22 والذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين قبل يومين أقوى من الهجمات التي نفذت في الشرق الأوسط ، وذلك وفقا لمصادر تحدثت مع "سي ان ان" اليوم الثلاثاء. 

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وفي الوقت نفسه أكدت المصادر أن البيت الأبيض والبنتاغون غير مهتمين بإحداث حرب واسعة النطاق ضد ايران رغم أن المجموعات المسلحة المدعومة منها نفذت أكثر من 160 هجوم ضد القواعد الأمريكية في سوريا والعراق منذ تشرين ثاني/أكتوبر الماضي. 

https://twitter.com/i/web/status/1752054006136852919

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الرئيس الأمريكي الموجود حاليا تحت ضغوطات متزايد بالنسبة للرد على الهجوم القاتل في الأردن كتب الليلة الماضية منشورا بمواقع التواصل الاجتماعي :"أطلعني طاقم المجلس الأمن القومي عن التطورات الأخيرة بالنسبة للتطورات الأخيرة المرتبطة بالهجوم الذي وقع ضد جنود أمريكيين شمال شرق الأردن. كل المسؤولين عن الهجوم سيدفعون الثمن، بالوقت والشكل الذي نختاره".

وشدد أحد المصادر التي تحدثت مع شبكة CNN على أن الولايات المتحدة لا تنشر معلومات محددة بشأن العمليات الهجومية بالطائرات بدون طيار، من أجل الحفاظ على "عنصر المفاجأة" فيما يتعلق بالرد الأمريكي المتوقع. وأضاف مسؤول في وزارة الدفاع :"لا نتنازل عن اية امكانية". 

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: "لسنا معنيين بحرب ضد إيران أو بتوسيع الصراع في الشرق الأوسط". وأضاف "في الواقع، كل قرار للرئيس اتخذ في محاولة لخفض التوترات". 

 

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