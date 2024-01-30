اسماعيل هنية: "حماس تؤكد استلامها الاقتراح الذي صيغ في باريس وسندرسه"

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في بيان، اليوم الثلاثاء، تلقيه اقتراحا بشأن اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار، الذي تم صياغته في باريس، والذي دفع به الوسطاء في المفاوضات، وقال"إن حماس تقوم بدراسة الاقتراح وتقديم الرد على أساس أن الأولوية لوقف العدوان".

وأضاف هنية أنه "تلقى دعوة لزيارة القاهرة لبحث مقترح الإطار الذي صدر عن اجتماع باريس ومتطلبات تنفيذه وفق رؤية متكاملة تحقق المصالح الوطنية لشعبنا المناضل في المستقبل".

وكان رئيس حركة حماس السابق خالد مشعل، قد وصف الإجماع الفلسطيني بأنه "عدم التنازل عن حقنا في فلسطين برمتها، من النهر (الأردن) إلى البحر (البحر الأبيض المتوسط)، ومن رأس الناقورة إلى إيلات".