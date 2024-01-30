إسرائيل: يائير لابيد مستعد للانضمام إلى حكومة الطوارئ "لفترة قصيرة" لدعم صفقة التبادل

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وزعيم المعارضة الحالي يائير لابيد بيانا قال فيه إنه "سيعطي الحكومة شبكة أمان لأي صفقة من شأنها إعادة الرهائن المحتجزين في غزة إلى إسرائيل".

وقال مصدر في حزب “يش عتيد” الذي يتزعمه لبيد لموقع “واينت” في وقت لاحق إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق سيكون على استعداد للانضمام إلى حكومة الوحدة في زمن الحرب، لفترة قصيرة من الزمن".

وجاء هذا التعليق بعد تغريدة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير قال فيها إن الصفقة "المتهورة" ستؤدي إلى حل الائتلاف الحكومي الحالي.